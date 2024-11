Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí, prohlásil u soudu Klus

„Jsem dojmolog, který něco cítí a snaží se to vyjádřit, nikdy jsem se nepovažoval za odborníka. Mojí motivací byl apel na soucit, abychom si všímali toho, co se v Gaze děje. Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí. Byla to reakce otce tří dětí,“ řekl před soudem Klus, když vysvětloval, proč zveřejnil video, ve kterém upozornil na palestinské oběti v konfliktu s Izraelem.

„Expertem v oboru (žalovaným Milanem Mikuleckým, pozn. red.) jsem byl označen za lháře a propagátora terorismu. Xenofobie a rasismus je pro mě něco nemyslitelného,“ odmítl zpěvák.

„Pan Mikulecký byl prvním takhle důrazným soudcem mého činění. Pro laickou veřejnost to byla zásadní informace, to mě diskreditovalo, začal jsem být vnímán jako zastánce terorismu,“ vysvětloval před soudem, jak ho měl žalovaný odborník poškodit.

Klus uvedl, že se proti němu poté zvedla vlna nenávisti, někteří lidé mu psali vulgární zprávy nebo posílali fotografie zmrzačených dětí. Pod tlakem se ocitla jeho manželka, která v této souvislosti začala navštěvovat terapie, ale i jeho matka, ochladly jeho vztahy s tchánem nebo s jedním členem kapely, který s ním chtěl údajně ukončit spolupráci.

„Pro mě jsou si lidé odjakživa rovni. Jsem praktikující buddhista, nemám nic proti žádné rase, proti žádnému národu. Hamás a jeho teroristické skutky jsem několikrát výslovně odsoudil. Můj vztah k Hamásu je negativní a stavím se s odporem k jakékoliv formě násilí,“ řekl také Klus. Dodal, že nikdy vědomě nelhal.

Nešlo o manipulaci, odmítá zpěvák

Spor mezi Klusem a Mikuleckým odstartoval letos na jaře. Zpěvák sdílel v polovině března video, v němž chtěl podle svých slov reagovat na nenávistné zprávy, které dostává, veřejně položenými „věcnějšími otázkami“.

„Jestli vám přes 93 tisíc civilních obětí, z nichž 14 tisíc jsou děti, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice, jestli vám to, v rámci toho, jak Izrael působí v pásmu Gazy, nepřipadá přinejmenším jako definice etnické čistky? Taky bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše media informují objektivně? Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být citlivější, a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ uvedl ve videu zpěvák.

Část veřejnosti tehdy Klusovi vyčetla, že pomlčel o teroristickém řádění Hamásu, které současnou situaci vyvolalo, a nezmínil ani izraelská rukojmí včetně děti, jež drží palestinští teroristé od loňského října na utajených místech.

Zpěvák ve videu také ukázal sérii map oblasti od poloviny minulého století do současnosti, která má dokazovat, že Izrael Palestinu dlouhodobě utlačuje. Podle kritiků jsou však mapy manipulativní, v minulosti se objevilo i označení „dokonale vylhané“.

Klus ve středu připustil, že uveřejněná mapa byla nepřesná. „Nešlo o manipulaci, jsem laik, upozorňoval jsem na okupaci,“ uvedl nyní před soudem.

Na hudebníkovo video a následný článek na Novinkách reagoval v březnu na síti X specialista na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu Milan Mikulecký.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ napsal.

Milan Mikulecký @MilanMikulecky V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně.

Rozsudek zazní zřejmě pozítří

Začátkem dubna se Mikulecký vyjádřil na webu Blesku také k tomu, že se Klus a další umělci dostavili na předávání hudebních cen Anděl mimo jiné s připnutými „protiválečnými“ odznaky, na nichž jsou vyobrazené oranžové ruce na červeném pozadí. Podle Mikuleckého jde o symbol masakru Židů.

„U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci, pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš jako dojem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ komentoval to Mikulecký.

Kluse se jeho výroky dotkly a proto podal koncem května žalobu na ochranu osobnosti. Zpěvák tvrdí, že mu nejvíc vadí označení „prolhaný“ a to, že má být podle Mikuleckého údajným podporovatelem terorismu. Za to chce veřejnou omluvu.

„Všechny výroky, které jsem napsal, byly v nějaké době, v nějakém kontextu, ale i s tím, co jsem slyšel dnes, tak bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil,“ řekl po jednání Mikulecký novinářům. Zároveň odmítl, že mohl zpěváka nějak poškodit.

Samosoudkyně Simona Kačerová avizovala, že by chtěla u dalšího jednání tento pátek již vynést rozsudek.