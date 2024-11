Zpěvák Tomáš Klus vysoudil omluvu za výrok, že je prolhaný idiot

Podle samosoudkyně Simony Kačerové byl výraz „prolhaný idiot“, kterým letos v březnu označil Milan Mikulecký Tomáše Kluse na sociální síti X hanlivý.

„Slovo ‚prolhaný‘ samozřejmě znamená, že jde o osobu, která úmyslně a zcela vědomě mluví nepravdu, tedy lže. Slovo ‚idiot‘, pokud není použito v lékařském kontextu, je jednoznačně urážlivé, jde o nadávku,“ uvedla soudkyně.

„Soud se rozhodně nedomnívá, že by byla v řízení prokázána pravdivost tohoto tvrzení. Žalobce (Tomáš Klus) se vědomě žádné lži nedopustil. Šlo o určité nepřesnosti, které jsou z laického pohledu zcela pochopitelné a které nelze označit za úmyslnou nebo škodlivou lež. Stejně tak se domnívám, že nikdo z nás nemá pochybnosti o duševním zdraví pana žalobce,“ vysvětlila.

„Šlo jednoznačně o hanlivé výrazy, které byly vzneseny na adresu žalobce. Pro kteréhokoliv občana, i toho, který by (jako veřejně známá osobnost, pozn. red.) měl projevovat vůči kritice vyšší odolnost, jsou hanlivé, a žádný občan, ani veřejně činná osoba není povinen takové výroky ve vztahu ke své osobě snášet,“ míní.

Podle Kačerové tento výrok Mikuleckého způsobil Klusovi nemajetkovou újmu. „Každý rozumný člověk chápe, že pokud se na vaše sociální sítě i vaší manželky, matky vašich dětí a podobně, snese hromada urážlivých nařčení, reakcí, příspěvků, nadávek, fotografií, že to žádného člověka nenechá klidným, natož rodinu, která má malé děti, které jsou mimochodem v těch útocích zmiňovány,“ dodala.

Mikulecký se podle rozsudku musí Klusovi omluvit do tří dnů od právní moci rozsudku na sociální síti X, kde sporný výrok na jaře publikoval. Přesné znění omluvy soudkyně nespecifikovala.

„Primárně mi šlo o to slovo ‚prolhaný‘, protože mám pocit, že jsem nikdy nelhal a nelžu, takže v tomto ohledu určitě cítím satisfakci,“ řekl zpěvák v reakci na rozsudek.

„V zásadě bych asi měl být spokojen, protože pan Klus žaloval pět bodů, soud mu vyhověl pouze v jednom, ale tím, že mu vyhověl v tom jednom, tak spokojený nejsem a zcela určitě se ihned odvolám. Není za co se omlouvat. Je trochu nešťastné, že soud můj výrok rozdělil na dvě části a pak hodnotil druhou odtrženou od té první,“ uvedl Milan Mikulecký s tím, že jde o svobodu slova a proto musí odvolání podat. Věcí se tak bude zabývat ještě Krajský soud v Praze.

13. listopadu 2024

O co ve sporu šlo?

Spor mezi Klusem a Mikuleckým odstartoval letos na jaře. Zpěvák sdílel v polovině března video, v němž chtěl podle svých slov reagovat na nenávistné zprávy, které dostává, veřejně položenými „věcnějšími otázkami“.

„Jestli vám přes 93 tisíc civilních obětí, z nichž 14 tisíc jsou děti, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice, jestli vám to, v rámci toho, jak Izrael působí v pásmu Gazy, nepřipadá přinejmenším jako definice etnické čistky? Taky bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše media informují objektivně? Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být citlivější, a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ uvedl ve videu zpěvák.

Část veřejnosti tehdy Klusovi vyčetla, že pomlčel o teroristickém řádění Hamásu, které současnou situaci vyvolalo, a nezmínil ani izraelská rukojmí včetně děti, jež drží palestinští teroristé od loňského října na utajených místech.

Zpěvák ve videu také ukázal sérii map oblasti od poloviny minulého století do současnosti, která má dokazovat, že Izrael Palestinu dlouhodobě utlačuje. Podle kritiků jsou však mapy manipulativní, v minulosti se objevilo i označení „dokonale vylhané“.

Klus tuto středu u soudního jednání připustil, že uveřejněná mapa byla nepřesná. „Nešlo o manipulaci, jsem laik, upozorňoval jsem na okupaci,“ uvedl.

Na hudebníkovo video a následný článek na Novinkách reagoval v březnu na síti X specialista na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu Milan Mikulecký.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ napsal.

Začátkem dubna se Mikulecký vyjádřil na webu Blesku také k tomu, že se Klus a další umělci dostavili na předávání hudebních cen Anděl mimo jiné s připnutými „protiválečnými“ odznaky, na nichž jsou vyobrazené oranžové ruce na červeném pozadí. Podle Mikuleckého jde o symbol masakru Židů.

„U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci, pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš jako dojem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ komentoval to Mikulecký.

Kluse se jeho výroky dotkly a proto podal koncem května žalobu na ochranu osobnosti. Zpěvák tvrdil, že mu nejvíc vadí označení „prolhaný“ a to, že má být podle Mikuleckého podporovatelem terorismu.

Soudkyně v pátek část Klusovy žaloby zamítla s tím, že „se rozhodně nedá říct, že by ho žalovaný veřejně označil za antisemitu nebo podporovatele terorismu“.

Mikulecký nadále trvá na tom, že zpěváka nepoškodil žádným svým výrokem, tedy ani užitým slovním spojením „prolhaný idiot“.