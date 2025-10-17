Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus

Dítě je ale velké téma pro poněkud jednoduššího Jirku, zápasníka MMA, kterého hraje Tomáš Klus v nové rodinné komedii Milion. „Jeho životní motto je: Hrrr! Hlavně aby měl ze všeho co nejrychleji zisk, blaženství a pohodu,“ představuje svoji postavu Tomáš Klus. „Když mi bylo takových šestnáct – sedmnáct, byl jsem na tom podobně, do všeho jsem šel po hlavě a ostatní mi bylo jedno. A jsou lidi, kteří se v tom zaseknou a nevadí jim to, ani když jsou už dospělí a mají děti.“
Kvůli roli chodil dva měsíce na tréninky boxu. Párkrát při tom dostal i ránu do obličeje. „To k tomu patří, to musí každý zápasník zažít, aby věděl, o co jde,“ hází nepříjemné zkušenosti za hlavu. O svoji vizáž, která je pro něj jako herce a zpěváka důležitá, strach neměl. Nos má křivý už od svých dvanácti let. „Stalo se mi to letním koupališti. Stál jsem u bazénu a kluk, který se rozběhl, že do něj skočí, mi patou zlomil nos.“
„Od té doby vypadám trošku jako fighter, i když jím vůbec nejsem. Ale jsem za tuhle roli a zkušenost rád, protože jsem mimo jiné zjistil, že dvě minuty v ringu jsou brutálně dlouho. Už nikdy nebudu říkat, že poskakovat okolo soupeře není žádný problém. Je to velký kumšt a jsem pln obdivu vůči každému, kdo to dělá a všem, kteří chtějí být hbití, box doporučuji,“ dodává.
Původně chtěl na tréninky chodit i po skončení natáčení. „Jenomže přišlo léto, což je moje hlavní pracovní sezóna a vypadl jsem z toho. A já si nerad dávám jakákoliv předsevzetí, poněvadž pak jsem z toho akorát ve stresu. Ale moc rád bych se k němu vrátil, protože i ta parta kolem toho sportu je moc fajn. Měl jsem skvělého trenéra a sparing partnera. Tak mě třeba vezmou na milost a přijmou zpátky,“ vypráví. Začal ale běhat. Třikrát týdně po ránu. Aby prý stačil svému synovi fotbalistovi a psovi, který je neunavitelný.
Jako Jiří v Milionu uvažuje o zplození dítěte, protože by za něj dostal od táty (Jiří Lábus) velké peníze. Jako Tomáš Klus má tuto otázku uzavřenou.„Ještě rok zpátky o tom Tamara uvažovala. Když se jí dostalo do rukou nějaké miminko, proměnil se jí výraz a začala ‚vysílat‘ pohledy. Ale my jsme teď ve fázi, kdy naše děti fungují samostatně. Když někam přijedeme, zařídí se po svém, jenom se přijdou zeptat, jestli můžou přespat tamhle, udělat tohle…,“ vypráví.
„A pak máme kamarády stejně staré jako jsme my, kteří mají ta malá miminka. A když to s Tamarou vidíme, tak si říkáme, že tohle už zažívat nechceme, že jsem rádi, že se můžeme přes noc vyspat a ráno vstávat v pohodince. Takže miminko už ve hře určitě není,“ říká Klus.
Děti mě odsebestředněly, ze začátku to byl trochu masakr, líčí Tomáš Klus
O sourozence ale žadonily jeho děti. „Albert chce bráchu, aby měl někoho, s kým si bude neustále kopat do míče. Já už pro něj nejsem v tomto směru nejlepší parťák, protože jsem pomalý. A holčičky by zase chtěly živou panenku na hraní. Ale užívají si to u těch kamarádů, kteří jsou čerstvými otci. Nebo u Tamařiny ségry, která porodila, takže je to dobrý. Máme všechno a máme toho dost,“ směje se.
Rodinu v širším slova smyslu tvoří i kočka, pes a slepice. Jejich počet se ustálil na sedmi. „Tím, že máme poměrně blízko les, není tam úplně manipulační prostor, aby bylo pro nějakého dravce možné odchytit slepici ze vzduchu. Tím trpí moje maminka, která chová slepice na louce a díky tomu jich má velký úbytek. Ale nám jich zase, protože jsme u toho lesa, hodně odnesla liška,“ říká.
„Má hlad, malá liščata, které potřebuje nasytit, takže je to pochopitelné. Jak říká naše nejmladší dcera: ‚Tati, to je příroda.‘ A je fakt, že si vybírá většinou slabší kusy, v tom je ta příroda moudrá. Ale kdo mě štve, tak to je kuna. Protože přijde, ‚usekne‘ hlavu, vysaje a nechá tam tu slepici být. A to je takový nehezký,“ vypráví Klus.
Děti s Tamarou zatím zvládají bez problémů. „Já sám jsem nějakou výraznou pubertou neprocházel a Tamara, jak mi říkala, taky ne. Tak doufám, že to po nás naše děti podědí,“ přiznal.
Každopádně mají vztah k hudbě, a tudíž je Klus nechal nazpívat písničku k novému filmu Milan Cieslara, ve kterém si sám zahrál epizodní roli – zpěváka country kapely. Albert chodí do čtvrté třídy a hoří pro fotbal. Čerstvá sedmačka Josefína chce být herečkou a nejmladší Jenovéfa, která je ve druhé třídě, se věnuje gymnastice. „Snažíme se všechno nějak vykomunikovat a tím, že máme společný smysl pro humor, používáme ho jako polštář, když přijdou složitější témata,“ seznamuje zpěvák s výchovou svých potomků.
Dcera je celá Tamara, na to není co říct, hlásí Tomáš Klus
V současné době se už chystá na turné Vánoce 365 dní v roce, které odehraje s kapelou v divadlech. A na natáčení audioknihy O všech zvířatech. Její autorkou je Tamara Klusová, písničky napsal Tomáš a do vzniku jejího mluveného záznamu by se měli zapojit jak oba manželé, tak i jejich tři děti. Ty chodí do soukromé školy, která se inspiruje severskými metodami.
„Klade se tam důraz na osobní zodpovědnost, děti mají svůj parlament, kde se vyjadřují k různým otázkám, které se jich osobně týkají. Třeba jestli se může, nebo nesmí ve škole běhat. A pedagogové se snaží propojovat jednotlivé ročníky. Když druhák neumí kotoul, tak ho to učí sedmák. Je tam velmi otevřené prostředí, za což jsem moc rád. Myslím si, že je důležité děti spojovat, aby i dospělí pak věděli, že je dobré umět být s mladším, starším, handicapovaným, s kýmkoliv,“ uzavírá Klus.