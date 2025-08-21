Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Autor:
  10:00aktualizováno  14:22
Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za výraz „prolhaný idiot“, kterým ho Mikulecký veřejně počastoval poté, co zpěvák zveřejnil video, v němž se zastal Palestinců.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Odvolací soud ve čtvrtek během zhruba dvouhodinového jednání, na kterém provedl některé důkazy včetně přehrání Klusova videa nebo účastnického výslechu Mikuleckého, k rozsudku nedospěl. Veřejné zasedání odročil na konec září.

Proti prvoinstančnímu verdiktu podaly ke krajskému soudu odvolání obě strany. Zpěvák chce rozsáhlejší omluvu než jen za „prolhaného idiota“. Bezpečnostní analytik je zase přesvědčen, že Kluse nijak nepoškodil, a proto se nemá za co omlouvat.

Tomáš Klus a Milan Mikulecký společně u soudu (21. srpna 2025)
Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. (21. srpna 2025)
Zpěvák Tomáš Klus u soudu (21. srpna 2025)
Zpěvák Tomáš Klus u soudu (21. srpna 2025)
48 fotografií

„Pana Kluse je mi lidsky líto. Nicméně pokud někdo veřejně prezentuje něco, co není pravdivé, tak na to musím reagovat – i tím výrazem (“prolhaný idiot“ – pozn. red.), protože se nebavíme o univerzitní debatě, o něčem, kde máte prostor, bavíme se o debatě na sociálních sítích, kde máte velmi omezený počet znaků a musíte názor zformulovat tak, aby byl krátký a srozumitelný,“ vysvětluje Mikulecký.

Připomněl, že debatu svým „propalestinsky“ zaměřeným videem vyvolal zpěvák. Analytik tvrdí, že na to pak reagoval „hyperbolou“.

„Podle mého názoru (Klus) v tom videu lhal. Neřeším, zda vědomě, nebo nevědomě. Proto jsem použil hyperbolu, že podle mě už není pouze ‚užitečný idiot’, ale i ‚prolhaný idiot‘. Pokud bych měl znovu jeho výrok komentovat, komentoval bych ho opět,“ říká žalovaný bezpečnostní expert.

„Jsem rád, že se to probírá (u soudu) takhle důkladně. Jen jsem překvapený, že se protistrana nikam moc nepohnula, vzhledem k tomu, kam se pohnula situace v Gaze. To mě mrzí. Myslím, že nějaká schopnost sebereflexe ze strany někoho tak váženého v rámci mediální scény a toho, že to je vojenský analytik a novinář, by byla skvělá,“ uvedl po jednání zpěvák s tím, že o omluvu od Mikuleckého stále stojí.

15. listopadu 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Rok a půl trvající spor mezi oběma muži vyvolalo video, které Klus publikoval loni v březnu.

„Jestli vám přes 93 tisíc civilních obětí, z nichž 14 tisíc jsou děti, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice, jestli vám to, v rámci toho, jak Izrael působí v pásmu Gazy, nepřipadá přinejmenším jako definice etnické čistky? Taky bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše media informují objektivně? Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být citlivější, a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ zajímalo ve videu zpěváka.

Někteří diskutující mu vyčetli, že mlčí o teroristickém řádění Hamásu, které situaci vyvolalo, a nehovoří ani o izraelských rukojmích včetně dětí, které palestinští teroristé odvlekli na utajená místa.

Apeloval jsem na soucit, říká zpěvák

„Jsem dojmolog, který něco cítí a snaží se to vyjádřit, nikdy jsem se nepovažoval za odborníka. Mojí motivací byl apel na soucit, abychom si všímali toho, co se v Gaze děje. Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí. Byla to reakce otce tří dětí,“ vysvětloval zpěvák loni v listopadu u prvoinstančního soudu.

Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí, prohlásil u soudu Klus

Ve videu také ukázal sérii map oblasti od poloviny minulého století do současnosti, která měla dokazovat, že Izrael Palestinu dlouhodobě utlačuje. Podle kritiků jsou však mapy manipulativní, v minulosti se objevilo i označení „dokonale vylhané“. Zpěvák později u soudu připustil, že zveřejněná mapa nebyla přesná. „Nešlo o manipulaci, jsem laik, upozorňoval jsem na okupaci,“ hájil se.

Na Klusovo video a následný článek na Novinkách reagoval loni v březnu na síti X specialista na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu Milan Mikulecký.

Klus se zastal Palestinců, ve videu sdílel řadu dezinformací. Hamás nezmínil

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ napsal.

„Expertem v oboru jsem byl označen za lháře a propagátora terorismu. Xenofobie a rasismus je pro mě něco nemyslitelného,“ odmítá zpěvák. „Pan Mikulecký byl prvním takhle důrazným soudcem mého činění. Pro laickou veřejnost to byla zásadní informace, to mě diskreditovalo, začal jsem být vnímán jako zastánce terorismu,“ míní Klus.

13. listopadu 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Střet i kvůli podpoře Palestiny na cenách Anděl

Dodal, že se proti němu zvedla vlna nenávisti. Někteří lidé mu psali vulgární zprávy nebo posílali fotografie zmrzačených dětí. Pod tlakem se ocitla jeho manželka, která začala navštěvovat terapie, ale i jeho matka. Ochladly jeho vztahy s tchánem nebo s jedním členem kapely, který chtěl údajně se zpěvákem ukončit spolupráci.

Zpěvák Tomáš Klus vysoudil omluvu za výrok, že je prolhaný idiot

„Pro mě jsou si lidé odjakživa rovni. Jsem praktikující buddhista, nemám nic proti žádné rase, proti žádnému národu. Hamás a jeho teroristické skutky jsem několikrát výslovně odsoudil. Můj vztah k Hamásu je negativní a stavím se s odporem k jakékoliv formě násilí,“ prohlásil zpěvák, který trvá na tom, že nikdy vědomě nelhal.

Loni v dubnu se Mikulecký vyjádřil na webu Blesku také k tomu, že Klus a další umělci přišli na předávání hudebních cen Anděl mimo jiné s připnutými „protiválečnými“ odznaky, na nichž jsou vyobrazené oranžové ruce na červeném pozadí. Podle Mikuleckého jde o symbol masakru Židů.

„U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci – pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš jako dojem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ komentoval to Mikulecký.

Kluse se jeho výroky dotkly a proto podal žalobu na ochranu osobnosti. Zpěvák tvrdí, že mu nejvíc vadí označení „prolhaný“ a to, že má být podle Mikuleckého údajným podporovatelem terorismu. Žádal veřejnou omluvu.

„Všechny výroky, které jsem napsal, byly v nějaké době, v nějakém kontextu, ale i s tím, co jsem slyšel dnes (loni v listopadu, když soud začal – pozn. red.), tak bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil,“ řekl tehdy Mikulecký novinářům. Ve stejném duchu se vyjádřil i po skončení čtvrtečního jednání u odvolacího soudu.

13. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Krajský soud v Praze začal ve čtvrtek projednávat odvolání ve sporu mezi zpěvákem Tomášem Klusem a bezpečnostním expertem Milanem Mikuleckým. U první instance vysoudil zpěvák od experta omluvu za...

21. srpna 2025,  aktualizováno  14:22

Bývala jsem patologická lhářka, říká hvězda Wednesday Emma Myersová

Hvězda seriálu Wednesday v exkluzivním rozhovoru pro zářijový Cosmopolitan překvapivě otevřeně popisuje, proč se necítí slavná ani s deseti miliony sledujících, jak ji randění brzdí od práce a proč...

21. srpna 2025  13:03

Princezna Margaret psala dějiny, ale zradu své sestře královně nikdy neodpustila

Byla krásná, privilegovaná, nezatížená povinnostmi jako její sestra královna. Přesto jí osud nerozdal příliš šťastné karty. Přišla o svou životní lásku, o iluze a velmi brzy také o život. Sestra...

21. srpna 2025  11:03

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na festivalu Canarias People na Tenerife způsobila poprask, když si během zpívání sundala podprsenku. Svá...

21. srpna 2025  10:02

Představitel čerta z pohádky Z pekla štěstí oslavil šedesátiny svatbou s přítelem

Herec a textař Rudolf Kubík, který si zahrál třeba čerta v pohádce Z pekla štěstí, pozval přátele na oslavu svých 60. narozenin a z narozeninového večírku se nakonec vyklubala svatba. Vzal si svého...

21. srpna 2025  9:09

Láďa Hruška spí se svojí Miou v posteli. Parazitolog mu to schválil

Ještě před pár dny nosil Láďa Hruška teplý svetr s vánočními motivy. „Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným,“ posteskl si během rozhovoru pro iDNES.cz slovy klasika. Na party Divadla...

21. srpna 2025

Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem

Topmodelka Michaela Kociánová (36) si bude brát zámožného britského podnikatele Rafica Saida (50). V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jaké mají plány na velkolepou veselku a zda se v něčem inspirovali...

21. srpna 2025

Jednadvacetiletá nizozemská princezna Amalia se stala obětí deepfake porna

Následnice nizozemského trůnu a nejstarší dcera krále Viléma-Alexandra a královny Máximy se stala obětí útoku prostřednictvím deepfake pornografie. Jednadvacetiletá princezna Amalia se objevila v...

20. srpna 2025  11:40

Veronika Khek Kubařová si plní životní sen o mateřství. Narodil se jí chlapeček

Herečka Veronika Khek Kubařová (38) už před lety říkala, že být matkou je její životní sen. Ten se jí tedy nyní konečně splnil. S divadelním režisérem Pavlem Khekem (46) přivítali na světě syna.

20. srpna 2025  10:23

Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?

Herečka Carmen Electra, rodným jménem Tara Leigh Patricková, byla v 90. letech ztělesněním pojmu „it girl“. Fotila nahé fotky, hrála plavčici v seriálu Pobřežní hlídka, pózovala pro Playboy a stala...

20. srpna 2025  10:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Solaříková zapózovala v bikinách. Mít se rád je extrémně důležité, říká herečka

Patricie Solaříková (36) zapózovala v plavkách a popsala, jaké komentáře se na sociálních sítích často objevují u jejích fotek a videí. Herečka, která se proslavila v seriálu Ulice, poradila svým...

20. srpna 2025  9:09

Pravda po letech: Do koho byli zamilovaní Lunetic? Padala zajímavá jména

Skupina Lunetic má za sebou koncert na festivalu na Slovensku a nekončí. Aleš Lehký (46), David Škach (49) a Václav Jelínek (47) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali na devadesátky, tisícové účty za...

20. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.