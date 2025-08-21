Kluse je mi lidsky líto, ale reagovat jsem musel, řekl u soudu žalovaný expert

Odvolací soud ve čtvrtek během zhruba dvouhodinového jednání, na kterém provedl některé důkazy včetně přehrání Klusova videa nebo účastnického výslechu Mikuleckého, k rozsudku nedospěl. Veřejné zasedání odročil na konec září.
Proti prvoinstančnímu verdiktu podaly ke krajskému soudu odvolání obě strany. Zpěvák chce rozsáhlejší omluvu než jen za „prolhaného idiota“. Bezpečnostní analytik je zase přesvědčen, že Kluse nijak nepoškodil, a proto se nemá za co omlouvat.
„Pana Kluse je mi lidsky líto. Nicméně pokud někdo veřejně prezentuje něco, co není pravdivé, tak na to musím reagovat – i tím výrazem (“prolhaný idiot“ – pozn. red.), protože se nebavíme o univerzitní debatě, o něčem, kde máte prostor, bavíme se o debatě na sociálních sítích, kde máte velmi omezený počet znaků a musíte názor zformulovat tak, aby byl krátký a srozumitelný,“ vysvětluje Mikulecký.
Připomněl, že debatu svým „propalestinsky“ zaměřeným videem vyvolal zpěvák. Analytik tvrdí, že na to pak reagoval „hyperbolou“.
„Podle mého názoru (Klus) v tom videu lhal. Neřeším, zda vědomě, nebo nevědomě. Proto jsem použil hyperbolu, že podle mě už není pouze ‚užitečný idiot’, ale i ‚prolhaný idiot‘. Pokud bych měl znovu jeho výrok komentovat, komentoval bych ho opět,“ říká žalovaný bezpečnostní expert.
„Jsem rád, že se to probírá (u soudu) takhle důkladně. Jen jsem překvapený, že se protistrana nikam moc nepohnula, vzhledem k tomu, kam se pohnula situace v Gaze. To mě mrzí. Myslím, že nějaká schopnost sebereflexe ze strany někoho tak váženého v rámci mediální scény a toho, že to je vojenský analytik a novinář, by byla skvělá,“ uvedl po jednání zpěvák s tím, že o omluvu od Mikuleckého stále stojí.
|
15. listopadu 2024
Rok a půl trvající spor mezi oběma muži vyvolalo video, které Klus publikoval loni v březnu.
„Jestli vám přes 93 tisíc civilních obětí, z nichž 14 tisíc jsou děti, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice, jestli vám to, v rámci toho, jak Izrael působí v pásmu Gazy, nepřipadá přinejmenším jako definice etnické čistky? Taky bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše media informují objektivně? Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být citlivější, a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ zajímalo ve videu zpěváka.
Někteří diskutující mu vyčetli, že mlčí o teroristickém řádění Hamásu, které situaci vyvolalo, a nehovoří ani o izraelských rukojmích včetně dětí, které palestinští teroristé odvlekli na utajená místa.
Apeloval jsem na soucit, říká zpěvák
„Jsem dojmolog, který něco cítí a snaží se to vyjádřit, nikdy jsem se nepovažoval za odborníka. Mojí motivací byl apel na soucit, abychom si všímali toho, co se v Gaze děje. Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí. Byla to reakce otce tří dětí,“ vysvětloval zpěvák loni v listopadu u prvoinstančního soudu.
|
Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí, prohlásil u soudu Klus
Ve videu také ukázal sérii map oblasti od poloviny minulého století do současnosti, která měla dokazovat, že Izrael Palestinu dlouhodobě utlačuje. Podle kritiků jsou však mapy manipulativní, v minulosti se objevilo i označení „dokonale vylhané“. Zpěvák později u soudu připustil, že zveřejněná mapa nebyla přesná. „Nešlo o manipulaci, jsem laik, upozorňoval jsem na okupaci,“ hájil se.
Na Klusovo video a následný článek na Novinkách reagoval loni v březnu na síti X specialista na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu Milan Mikulecký.
|
Klus se zastal Palestinců, ve videu sdílel řadu dezinformací. Hamás nezmínil
„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ napsal.
„Expertem v oboru jsem byl označen za lháře a propagátora terorismu. Xenofobie a rasismus je pro mě něco nemyslitelného,“ odmítá zpěvák. „Pan Mikulecký byl prvním takhle důrazným soudcem mého činění. Pro laickou veřejnost to byla zásadní informace, to mě diskreditovalo, začal jsem být vnímán jako zastánce terorismu,“ míní Klus.
|
13. listopadu 2024
Střet i kvůli podpoře Palestiny na cenách Anděl
Dodal, že se proti němu zvedla vlna nenávisti. Někteří lidé mu psali vulgární zprávy nebo posílali fotografie zmrzačených dětí. Pod tlakem se ocitla jeho manželka, která začala navštěvovat terapie, ale i jeho matka. Ochladly jeho vztahy s tchánem nebo s jedním členem kapely, který chtěl údajně se zpěvákem ukončit spolupráci.
|
Zpěvák Tomáš Klus vysoudil omluvu za výrok, že je prolhaný idiot
„Pro mě jsou si lidé odjakživa rovni. Jsem praktikující buddhista, nemám nic proti žádné rase, proti žádnému národu. Hamás a jeho teroristické skutky jsem několikrát výslovně odsoudil. Můj vztah k Hamásu je negativní a stavím se s odporem k jakékoliv formě násilí,“ prohlásil zpěvák, který trvá na tom, že nikdy vědomě nelhal.
Loni v dubnu se Mikulecký vyjádřil na webu Blesku také k tomu, že Klus a další umělci přišli na předávání hudebních cen Anděl mimo jiné s připnutými „protiválečnými“ odznaky, na nichž jsou vyobrazené oranžové ruce na červeném pozadí. Podle Mikuleckého jde o symbol masakru Židů.
„U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci – pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš jako dojem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ komentoval to Mikulecký.
Kluse se jeho výroky dotkly a proto podal žalobu na ochranu osobnosti. Zpěvák tvrdí, že mu nejvíc vadí označení „prolhaný“ a to, že má být podle Mikuleckého údajným podporovatelem terorismu. Žádal veřejnou omluvu.
„Všechny výroky, které jsem napsal, byly v nějaké době, v nějakém kontextu, ale i s tím, co jsem slyšel dnes (loni v listopadu, když soud začal – pozn. red.), tak bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil,“ řekl tehdy Mikulecký novinářům. Ve stejném duchu se vyjádřil i po skončení čtvrtečního jednání u odvolacího soudu.
|
13. listopadu 2024