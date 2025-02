Děti mě odsebestředněly, ze začátku to byl trochu masakr, líčí Tomáš Klus

Vaše nové album je první, které jste si i produkoval, takže jste si do něj nenechal mluvit?

Přesně tak. A vrátil jsem se do zlínského studia, kde jsem natočil svůj debut. Věci na něm jsou podobné jako přebal desky. Pestré, barevné a po dlouhé době i veselé. Jsou inspirované příhodou, o níž mi vyprávěl můj kytarista Jirka Kučerovský, který byl v Brně na kafi a slečna, co mu ho přinesla, si povzdychla: „Vyřiďte Tomášovi, že starej Tomáš je starej Tomáš.“ To mi připomínají fanoušci často. Takže jsem tu desku nazval Tady To Máš.

Svoje zběsilý názory jsem trošku utlumil, protože mikrofon mám na koncertě jenom já, a kdyby měl někdo jiný postoj, nemohl by ho vyjádřit.