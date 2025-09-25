Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc

Ve čtvrtek pokračoval soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Ten hudebníka kvůli jeho výrokům o izraelsko-palestinském konfliktu označil za „prolhaného idiota“. Podle soudu se má Mikulecký Klusovi za výrok veřejně omluvit. Zpěvák ale neuspěl v ostatních bodech žaloby, včetně finanční kompenzace.

Podle soudu má každý právo na svobodný názor, ale výraz „prolhaný idiot“ překročil hranici. „Tento výrok zasahuje do práv žalobce a zasluhuje nejmírnější satisfakci, tedy omluvu,“ pronesl předseda senátu Roman Fremr při čtení rozsudku. Výraz „užitečný idiot“, kterým analytik Kluse nazval ve stejném příspěvku na síti X, je podle soudců v pořádku.

„Jsem spokojený, že se má pan Mikulecký omluvit. Cítím, že je učiněno za dost,“ prohlásil Tomáš Klus.

Podle Mikuleckého soud shodil zpěvákovo dovolání. S dnešním výsledkem u soudu je spokojený na 90 procent. „Dnes jsem se opět setkal s Tomášem Klusem. Výsledkem je, že podle soudu se mu užitečný idiot říkat smí. Jestli mohu poukazovat na to, že lže, se dozvíme až u Nejvyššího soudu. Odvolání pana Kluse mu dnes soudce celé zamítl,“ napsal Mikulecký na síti X.

Rok a půl trvající spor mezi oběma muži vyvolalo video, které Klus publikoval loni v březnu.

„Jestli vám přes 93 tisíc civilních obětí, z nichž 14 tisíc jsou děti, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice, jestli vám to, v rámci toho, jak Izrael působí v pásmu Gazy, nepřipadá přinejmenším jako definice etnické čistky? Taky bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše media informují objektivně? Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být citlivější, a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ zajímalo ve videu zpěváka.

Někteří diskutující mu vyčetli, že mlčí o teroristickém řádění Hamásu, které situaci vyvolalo, a nehovoří ani o izraelských rukojmích včetně dětí, které palestinští teroristé odvlekli na utajená místa.

„Jsem dojmolog, který něco cítí a snaží se to vyjádřit, nikdy jsem se nepovažoval za odborníka. Mojí motivací byl apel na soucit, abychom si všímali toho, co se v Gaze děje. Nechtěl jsem přihlížet zabíjení palestinských dětí. Byla to reakce otce tří dětí,“ vysvětloval zpěvák loni v listopadu u prvoinstančního soudu.

Ve videu také ukázal sérii map oblasti od poloviny minulého století do současnosti, která měla dokazovat, že Izrael Palestinu dlouhodobě utlačuje. Podle kritiků jsou však mapy manipulativní, v minulosti se objevilo i označení „dokonale vylhané“. Zpěvák později u soudu připustil, že zveřejněná mapa nebyla přesná. „Nešlo o manipulaci, jsem laik, upozorňoval jsem na okupaci,“ hájil se.

Na Klusovo video a následný článek na Novinkách reagoval loni v březnu na síti X specialista na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu Milan Mikulecký.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ napsal.

„Expertem v oboru jsem byl označen za lháře a propagátora terorismu. Xenofobie a rasismus je pro mě něco nemyslitelného,“ odmítá zpěvák. „Pan Mikulecký byl prvním takhle důrazným soudcem mého činění. Pro laickou veřejnost to byla zásadní informace, to mě diskreditovalo, začal jsem být vnímán jako zastánce terorismu,“ míní Klus.

Dodal, že se proti němu zvedla vlna nenávisti. Někteří lidé mu psali vulgární zprávy nebo posílali fotografie zmrzačených dětí. Pod tlakem se ocitla jeho manželka, která začala navštěvovat terapie, ale i jeho matka. Ochladly jeho vztahy s tchánem nebo s jedním členem kapely, který chtěl údajně se zpěvákem ukončit spolupráci.

„Pro mě jsou si lidé odjakživa rovni. Jsem praktikující buddhista, nemám nic proti žádné rase, proti žádnému národu. Hamás a jeho teroristické skutky jsem několikrát výslovně odsoudil. Můj vztah k Hamásu je negativní a stavím se s odporem k jakékoliv formě násilí,“ prohlásil zpěvák, který trvá na tom, že nikdy vědomě nelhal.

Loni v dubnu se Mikulecký vyjádřil na webu Blesku také k tomu, že Klus a další umělci přišli na předávání hudebních cen Anděl mimo jiné s připnutými „protiválečnými“ odznaky, na nichž jsou vyobrazené oranžové ruce na červeném pozadí. Podle Mikuleckého jde o symbol masakru Židů.

„U těchhle lidí (Klus a další protestující umělci – pozn. red.), a já se omlouvám, na mě to celé působí spíš jako dojem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ komentoval to Mikulecký.

Kluse se jeho výroky dotkly a proto podal žalobu na ochranu osobnosti. Zpěvák tvrdí, že mu nejvíc vadí označení „prolhaný“ a to, že má být podle Mikuleckého údajným podporovatelem terorismu. Žádal veřejnou omluvu.

„Všechny výroky, které jsem napsal, byly v nějaké době, v nějakém kontextu, ale i s tím, co jsem slyšel dnes (loni v listopadu, když soud začal – pozn. red.), tak bych na žádném ze svých výroků ani dnes nic neměnil,“ řekl tehdy Mikulecký novinářům.

