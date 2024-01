Chci do Japonska, říká Klusova dcera. Rodiče ale odmítají kvůli ekologii létat

„Já chci k moři. Chtěla bych do Japonska, prosím, prosím,“ žadonila desetiletá dcera Tomáše Kluse v 7 pádech Honzy Dědka, když moderátor zmínil odmítání Klusových létat letadlem z ekologických důvodů.

„Je to prekérka, řeším to, protože jsme spolu nebyli dlouho u moře. Zásadovost je jedna věc, druhá věc je ta, že děti fakt stárnou,“ povzdechl si písničkář s tím, že nechce prošvihnout období, kdy ještě s rodiči jezdit chtějí. „Vymyslím to, abychom se společně podívali k moři,“ slíbil nakonec před kamerami.

Tomáš Klus si v pořadu postěžoval, jak rychle jeho děti rostou a přestávají chtít být s rodiči. Josefína se těšila už do školky a hned první den vyháněla rodiče, aby šli rychle pryč. „Protože je to trapný,“ vysvětlila. Podobně je na tom i syn Alfred. „Alfred by nepřežil, kdybych mu chtěl dát pusu před školou, to už by se nechtěl nikdy vrátit domů,“ řekl Klus.

S dcerou Josefínou už začal spolupracovat i na profesionální úrovni. Společně se objeví v novém seriálu TV Prima Zalez do spacáku. „S tátou se hraje dobře, táta to nekazí, jen někdy,“ říká Josefína. O herecké kariéře prý nesnila, ale nakonec v tom našla zalíbení. „Mně to herectví baví, protože točíme v noci a nemusím spát,“ vysvětlila.

Na natáčení si nejvíc oblíbila místa, kde se probírají nejnovější klepy, tedy maskérnu a kostymérnu. „Doma mi říkají Keliško, jelikož se o všechno zajímám,“ vysvětlila přezdívku inspirovanou sérií Seno, slunce.

„To je slabý slovo. Je drbna!“ upřesnil Tomáš Klus. „Po třech dnech na natáčení věděla, kdo s kým chodil a kdo s kým chodí teď. Ale funguje to i obráceně. Jel jsem s řidičem na natáčení, a ten mi vyložil, co se dělo u nás doma. Den předtím totiž vezl Josefínu,“ dodal zpěvák, který momentálně vydává svou osmou desku.

„Táta má teď období písniček. Hodně zpívá, hodně hraje a hodně pracuje. Taky je hodně unavený. Vždycky přijde domů, protáhne se a řekne, že by vydržel celý den spát,“ práskla na Tomáše Kluse dcera.

Tomáš Klus s dcerou Josefínou v seriálu Zoo

Doma je ale vždycky taky hodně práce. Klusovi mají totiž kromě dětí i několik zvířat. Respektive měli. „Máme slepice. Měli jsme je pojmenované, ale pak přišla kuna nebo liška a táta je našel pak rozházené po zahradě bez hlav. Měli jsme dva pejsky, jeden umřel v létě. Pak jsme měli rybičku, ta taky zemřela. Křeček utekl a teď máme jednoho pejska a slepičky, ale už nemají jména. Chtěli jsme lamu, ale máma ji nechtěla,“ vypočítala Josefína. „Za lamu bychom měli rozmlácenou tlamu,“ doplnil dceru Tomáš Klus.