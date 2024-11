Dcera je celá Tamara, na to není co říct, hlásí Tomáš Klus

Pracovně se ale sešli teprve nedávno. Nejprve Hatašová nafotila ke Klusově nové desce Tady to máš buklet a pak došlo na stylizovanou fotku do kalendáře Proměny Fantazie 2025. „Je mi blízký svými životními názory a postoji,“ upřesňuje fotografka, co jí na zpěvákovi imponuje.

Co se medvědů týká, nestřelila tak úplně vedle. „Vždycky jsem je měl rád, i když z nich jde kolikrát strach, protože člověk nemůže z jejich tváře nic vyčíst. Jako tříleté dítě jsem měl obrovského plyšového medvěda, byl větší než já sám,“ říká Tomáš Klus. Rád je taky za včely, které ho na portrétu obklopují.

Tomáš Klus u své fotografie z kalendáře Proměny Fantazie 2025

„Jednak miluji jejich produkty ale i je samotné. Tamara je chová. Má jedno včelstvo, jmenuje se Milada. Je to organismus, který je pro nás lidi velmi inspirativní. Každý v něm ví, co má dělat a pracuje ve prospěch druhých. Takže je krásné pozorovat je,“ říká.

Nemá ale tolik odvahy jako jeho žena, která se prý s nimi chodí mazlit. „Včely jsou vždycky napojeny na svého včelaře a umí číst jeho nálady. I ty naše poznají, když Tamara nemá duši úplně růžovo. V tom případě pak ani ony nejsou v pohodě. Ale když je v úplném zenu, jsou taky v zenu. Cítí energii toho, kdo se o ně stará,“ vysvětluje Klus.

Svým fanouškům teď předkládá krom fotky v kalendáři taky svoji novou desku.„Je to taková klasická zpověď písničkáře o tom, co se mi za poslední tři roky v životě událo. A je to po dlouhé době ryze pozitivní deska bez toho, že by tam byly nějaké kritiky, deprese a smutky. Naopak. Řekl jsem si, že je potřeba vzít to tentokrát z té druhé strany,“ vypráví.

Tomáš Klus

Přitom letošní rok pro něj nebyl pouze o pozitivních zážitcích. Mimo jiné se zhroutil z vyčerpání. „Kleknul jsem zdravotně, protože jsem toho měl moc. Ale to jsou jenom takové klasické up and downy, které člověk v životě má, to není na písničku. Já na tom albu opěvuji lásku a lásku k lásce. Ta deska je velmi jednoduchá, pochopitelná na první dobrou. Snažil jsem se vyhýbat všem dvojsmyslům a trojsmyslům. A pokud možno i nesmyslům,“ usmívá se Klus.

Je nejen interpretem písniček a jejich autorem, ale zároveň i producentem desky. „Peníze z desky, to už je hudba minulosti, kvůli tomu jsem to nedělal. Vždycky jsem se ale obklopoval lidmi, kteří jsou výbornými muzikanty a pokaždé jsem dal na to, co mi kdo říkal. Tak tentokrát jsem ji udělal, jak jsem to cítil já. Byl to pro mě výstup z komfortní zóny a ačkoliv jsem se bál, jak budou kluci z kapely reagovat, až jim začnu říkat, co mají dělat, ti to jenom uvítali. Byli rádi, že jsem to konečně vzal celé do svých rukou,“ říká Klus. Písničku Dokola ze své nové desky zazpívá živě na předávání Českých slavíků koncem listopadu.

Tomáš Klus a jeho dcera Josefína Klusová v seriálu Zoo (2023)

Spoustu nových zkušeností a poznání mu přineslo, že hrál společně se svojí dcerou Josefínou v seriálu Zoo. Jeho pokračování s podtitulem Nové začátky bude vysílán od příštího roku jako denní seriál, ale bez Kluse.

„Zrovna jsme se o tom s Primou trošku bavili, ale zatím do něj nenastoupím. Chci se teď věnovat především hudbě. I když tu partičku kolem natáčení mám rád a bylo mi tam s nimi dobře. Jenomže jsem neměl vůbec čas na vlastní život. I na dražbu kalendáře jsem přijel dneska pozdě jenom kvůli tomu, že měl Alfréd fotbal a s holčičkami (dcery Josefína a Jenovéfa, pozn. red.) jsem byl na malování. Žiju teď tenhle život a chci si ho vychutnat co nejvíc, protože děti nekompromisně rostou a za chvíli nám opravdu řeknou, že už nás nepotřebují,“ zdůvodňuje svoje rozhodnutí.

Ani jeho dcera nebude dál v natáčení Zoo pokračovat. „Bylo toho dost. Má školu a spoustu dalších zájmů. Jsem šťastný, že se jí podařilo prosadit se v tomto prostředí a uvědomit si, co chce. Našla určitou životní jistotu. Chtěla by být herečkou, jít studovat na konzervatoř. To jsou teď jediné její cíle, takže se učí hrát na piano a chodí do tanečního kroužku, aby uspěla na přijímačkách,“ prozrazuje.

Tamara a Tomáš Klusovi v kampani Odvážlivci (2018)

Rodiče Josefíny zatím nestojí přehnaně o to, aby někde znovu hrála. „Je vedena v castingové agentuře, a když ji osloví, tak na konkurz jdeme, ale že bychom je sami od sebe cíleně všechny obcházeli, to ne,“ dodává Klus.

Jeho děti mají jedenáct, osm a sedm let. Do puberty by měla jít podle věku Josefína, ale má ji prý už od narození Jenovéfa. „Ona je takové zrcadlo Tamarky. Co na srdci, to na jazyku. A je to bomba. Strašně se těšíme na její skutečnou pubertu, protože si myslím, že od ní dostaneme v tom nejlepším smyslu slova pěknou lekci,“ překvapuje zpěvák.

„Jenůfka je totiž mistryní světa v argumentování. Přitom vypadá jako malá víla, kterou jsem našli někde v lese v rozloupnutém oříšku. Ale dává nám takovou čočku! A vy jí na to nemůžete nic říct, protože její argumenty jsou... Prostě celá Tamara,“ směje se pobaveně hrdý otec.