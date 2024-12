Zemřel fitness trenér celebrit a tanečník Tomáš Hradecký, bylo mu 45 let

Nemoc o sobě dala nejprve vědět silnými bolestmi v krku. „Byl jsem v Thajsku a myslel jsem si, že jsem nějak nachladl. Byl jsem u tří odborníků a všichni se shodli, že jsem zdravý,“ řekl tanečník a trenér Tomáš Hradecký v rozhovoru pro deník Nový čas.

„Bolesti však byly až nesnesitelné. Špatně se mi jedlo. Náhodou jsem se jednoho dne potkal s kamarádkou, která dělá na onkologii. Udělala mi CT vyšetření, které odhalilo rakovinu kořene jazyka. Operace nebyla možná kvůli umístění nádoru, takže následovaly chemoterapie. Nejdřív jsem o nemoci nikomu neřekl, ale když jsem za tři měsíce zhubl třicet kilo, bylo všem jasné, že nejsem v pořádku,“ uvedl.

Později popsal, že měl absolvovat radioterapii, ale ta už nepřicházela v úvahu. „Rozšířilo se mi to na plíce a játra, roste to dál,“ řekl s tím, že léčba je finančně náročná a částka se může vyšplhat přes pět milionů korun.

S nemocí se Tomáš snažil bojovat ze všech sil v tajnosti, po roce na neschopence však o všechno přišel. Letos v létě přiznal, že už nezvládá platit nákladnou léčbu a požádal veřejnost o pomoc.

„Ahoj, jsem Tomáš a jsem tátou úžasného pětiletého Maxíka. Vždycky jsem žil zdravě, sportoval, vyhýbal se nezdravým věcem a žil naplno. Myslel jsem si, že tato cesta životem bude nekonečná, ale pak mi lékaři oznámili, že mám rakovinu kořene jazyka,“ napsal tehdy fitness trenér na Instagram.

„V tu chvíli se mi zhroutil svět. Ptal jsem se, proč já? Co jsem v životě udělal špatného, nebo komu jsem ublížil? Jenže odpověď neexistuje. Rakovina si nevybírá. Pochopil jsem skutečnou hodnotu života a to, jak je každý okamžik cenný a důležitý. Maxíku, chci tu být pro tebe co nejdéle,“ vzkázal tehdy synovi.

Příběh Tomáše sdílely na sociálních sítích mnohé slovenské celebrity, mezi nimi například i Zuzana Plačková či raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský.

Po čtyřech měsících přišla nyní krutá zpráva. Na Instagramu se s ním veřejně rozloučil jeho kamarád Peter Elliáš. „RIP. 18. prosince 2024. Sbohem, kamaráde. Budeš nám chybět,“ napsal.