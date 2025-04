„Občas se mi zdávají sny, že zase mám vlasy. Vlasatý Tomáš ve mně někde pořád je. Ale po těch letech, co s alopecií žiji, musím říct, že zvyknout se na to dá,“ říká Drahoňovský, který se s diagnózou svěřil veřejnosti v roce 2022.

„První měsíce byly složité, protože alopecie většinou přichází nenadále a je hodně rychlá. Takže já jsem během měsíce přišel o vlasy, řasy, obočí, vousy a vše ostatní, co má folikuly. Připustit si, že v té podobě mohu vystoupit na veřejnosti nebo jen jít s košem, aniž bych se styděl, to chvilku trvalo,“ přiznává Drahoňovský.

Zkoušel nemoc léčit, ale neúspěšně. „Viděl jsem případy, kdy určitý typ léčby zabral. I já jsem chvíli podstupoval léčbu JAK inhibitory, což je velmi cílená imunitní léčba, která potlačuje imunitní reakci, ale na mě konkrétně neměla vůbec žádný vliv, až jsem si nakonec byl nucen připustit, že nejlepší léčba je přijetí,“ říká bývalý moderátor, který nyní pracuje jako manažer komerčních inovací v Plzeňském Prazdroji.

Dnes už o své nemoci dokáže i žertovat. „Jsem teď mimořádně omyvatelný,“ říká. Potýká se ale kvůli ní i s problémy, které se mohou zdát úsměvné, ale jsou nepříjemné. „Třeba když člověk nemá chlupy v nose, tak musí být s kapesníkem hodně rychlý, když má rýmu, protože to nic nezadrží. Veškeré sporty musím dělat s čelenkou, protože nemaje obočí, veškerý pot teče do očí,“ popisuje bývalý moderátor, který je také jedním ze zpěváků hudební skupiny Funk Corporation. Teď své působení bude muset na čas přerušit, protože ho čeká operace hlasivek.

„Sám jsem na to zvědav, protože po operaci by měla být rekonvalescence, takže budu muset mlčet, což je pro mě výzva sama o sobě. S Funk Corporation hraju už dvacet let, takže je pro mě složité takhle poodstoupit, sehnat záskok a sledovat, jak ta kapela může fungovat beze mě,“ říká Drahoňovský.