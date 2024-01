Brzobohatí mají smysl pro humor, neberou mou tvorbu jako urážku, říká TMBK

Tomáši, vychází vám ročenka TMBK 2023. Jak byste vy osobně ten uplynulý rok pojmenoval a označil?

Já bych ho označil 2023. Jsem takovej stručnej, ale tak to bohužel je. (smích)

Co pro vás byly ty nejvíce stěžejní okamžiky, ze kterých jste si musel vystřelit?

Tak vystřelit úplně není to správný slovo, protože stále trvá válka, ale z takových těch lehčích témat je to určitě Ondřej Brzobohatý a jeho aféra, to určitě víte. A pak už nevím, mě to vždycky takhle narychlo nenapadá, co se dělo. Dělo se toho hodně.

Když vám třeba zrovna Ondra Brzobohatý s manželkou Danielou Brzobohatou dnes moderují křest, je to tenký led, oslovovat a zvát ty lidi, ze kterých si děláte legraci ve svých kolážích?

Já myslím, že ne. A proto to taky křtí Ondra. Lidi, co mají smysl pro humor, úplně neřeší satiru jako urážky a podobně.

Petra Nesvačilová, Tomáš Břínek, Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá na křtu ročenky TMBK 2023 (Praha, 11. ledna 2024)

Musíte mít perfektní přehled. Spoustu lidí zajímá, jak probíhá váš den, ten vlastní sběr a „nasátí“ informací...

Ono je to pokaždé jinak. Nemám nějaký stabilní režim, ve kterém bych fungoval. Ale tak furt mám puštěný zprávy a člověk hledá na sociálních sítích něco, čeho by se mohl chytit. Je to pořád sosání informací, přes celý den nonstop.

S kým probíhají vaše konzultace? Když si někdy říkáte: pochopí to ti Češi?

Někdy s přítelkyní a někdy normálně v práci, s kolegy.

Rozmlouvají vám někdy něco? „Ty hele, to je přes čáru!“

Někdy jo, ale záleží na mě. Já si to většinou nenechám rozmluvit. Nebo si řeknu, že možná mají pravdu, že to je blbý. Ale největší konzultace probíhají v mojí hlavě.

Určitě se taky musíte vypořádávat s tím, že někdy něco někoho opravdu popíchne a bude to třeba i hanlivě komentovat. Co to s vámi dělá?

Jak jsem řekl před chvílí. Lidi, co mají smysl pro humor, tak to nevnímají jako nějakej hejt, nebo něco podobného. Devadesát procent lidí se tomu zasměje a to je dobře.

Co z roku 2023 v TMBK ročence označujete jako takovou svoji nejvíc „nahajpovanou“ dvoustranu?

(smích) Hele, vůbec nevím, abych se přiznal. Proto ty knížky dělám, abych nezapomněl. To ti asi neřeknu, jak to reflektuji. Ať si o tom každý udělá obrázek sám, co mu z toho přijde nejlepší.

Myslíte si, že už česká popkulturní scéna vykročila v letošním roce tou pravou nohou?

Zatím nevím, jestli se stalo něco fatálního, to je složitá otázka.

Jaká jsou vaše „guilty pleasures“, tedy provinilá potěšení? Dá se tak u vás označit i nějaká reality show?

Teď jsem koukal na staré díly Hledá se táta a máma, to mě hodně bavilo. Do nějakých Big brotherů a podobně jsem ještě nepronikl. Ale měl bych. Teď byla nějaká ostrá Výměna manželek, tak na to se podívám teď o víkendu.

Co děláte, abyste občas na chvíli utekl od toho popkulturního a politického světa?

Když utíkám, tak si pustím PlayStation a zahraji si třeba hru Fortnite se synem. Řeším ty útěky trošku jinak. A ono je to vlastně hrozně obsáhlý. Bulvár, politika, všechno. Aby tomu člověk opravdu unikl, tak musí začít dělat něco úplně jiného.

S Natálií, dcerou spisovatelky Haliny Pawlowské, máte syna Huga. Jak hlídáte, coby moderní táta, aby k vašemu synovi šly jenom ty informace, které ho nějakým způsobem nezdeformují, když to tak ošklivě řeknu?

Mě to vždycky strašně se*e, protože on má mobil a kouká na nějaký úplný naprostý šílenosti. Já ho vždycky okřiknu, ale tam v tom člověk nemá úplně nějaký velký páky. Takže bohužel to nejde ohlídat ve škole, všichni spolužáci to dělají a nemůžete mu to úplně zakázat.

Jsou všechny ty věci, co mu pouští a ukazuje táta už trapné? Nebo ještě tady v té fázi zatím nejsme?

Ještě v té fázi nejsme (smích). A dlouho snad nebudeme. Doufám.

A co seriály a filmy, které jste sledoval v dětství? Co na ně syn říká?

Teď nevím, které z toho vyzdvihnout, ale Hvězdné války a podobně, to je furt klasika. To máme rádi oba i přes generace.

Tomáši, proč všichni grafici chodí oblečení jednoduše a v černé barvě?

(smích) No, tak to ti neřeknu, já chodím jen v černé nebo bílé, což jako... Nevím, mně se to tak líbí.

Z kolika věcí se skládá váš šatník?

Já to nemám úplně tak velký, mám pár černých triček. Mám totiž i spoustu stejných věcí. Jsem takovej, že si těch věcí nakoupím třeba víc, jako Batman. Tak mám toho spoustu stejného.

Takže taková „autistická“ móda?

Dá se říct, že přesně tak to je.

