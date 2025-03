Bez manželky bych skončil dřív, prozradil tenista Tomáš Berdych

„Chtělo to nějakou pauzu, toho tenisu bylo hodně,“ řekl Berdych v úvodu talkshow a dodal, že po své hvězdné sportovní kariéře si nyní už raději užívá klidnější život a role trenéra mu naprosto vyhovuje.

„Pro mě to byla velká výzva, ale já mám rád výzvy, takže jsem se hrozně těšil, jak tam vlítnu mezi ty mlaďochy. I když jsou mladí, už teď jsou to velcí profíci a vědí, co mají dělat, ale je to vždycky o nějakém detailu. Já jim radím, ale tenis je učit nemusím. Pomáhám vytvořit co nejlepší atmosféru a vytvořit týmového ducha,“ prohlásil.

Po letech tenisové řehole, kde není absolutně žádný prostor pro zábavu, si tedy nyní dopřává zaslouženého klidu. „Tam neexistuje takový to, že vám zavolá kamarád, hele pojď ve čtyři na pivo,“ uvedl příklad a dodal, že ho teď baví užívat si věci, které jsou pro ostatní normální.

„Kdyby mě netrápilo zdraví, asi bych se toho Djokoviče držel,“ řekl v narážce na srbského tenistu, který je v současnosti nejstarší singlovou jedničkou. „Ale bohužel mě zdraví v závěru kariéry zradilo,“ prohlásil v narážce na svoji vrozenou vadu levé kyčle. „Bolest mi přecházela do zad, a já už jsem nebyl schopen se ani nachystat na turnaje, protože jsem nevěděl, kdy mě to chytne, nebo kdy to bude naopak dobré, kdy budu moct trénovat. A já jsem v tomto perfekcionista, takže jsem nedokázal improvizovat.“

Naprosto přesně si prý pamatuje na okamžik, kdy se rozhodl svoji závodní tenisovou kariéru ukončit. „Ráno po posledním zápase, co jsem prohrál – bylo to v New Yorku na US Open, jsem se probudil, podíval se na ženu a řekl: Hotovo, konec! Už nebudu hrát tenis. A ona jen: OK, balíme se a jedeme domů,“ řekl.

Od té doby prý ani jednou neměl moment, kdy by své rozhodnutí zpochybňoval. „Předcházelo tomu hodně věcí, které mě k tomu dovedly, takže to byl dobrý okamžik. Velkou oporou mi byla taky moje manželka, bez ní bych skončil dřív,“ dodal s tím, že navíc mu z jeho bohaté tenisové kariéry zůstala spousta nezapomenutelných zážitků.