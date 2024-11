Jíme úplně všechno, byť na to nevypadáme, říkají manželé Berdychovi

Řeklo by se, že Berdychovi budou mít striktní fit jídelníček. Že u vás doma na plotně nenajdeme dršťkovou a svíčkovou. Jaká je realita?

Ester: Jíme úplně všechno. Byť na to nevypadáme! (smích) Třeba včera jsem přišla z práce a musela si dát celou bonboniéru čokolády, protože jsem byla unavená. Je to o tom, že všeho s mírou. Jak zdravé jídlo, aby tělo dobře fungovalo, tak i to v uvozovkách nezdravé. Důležitý je balanc.

Tomáš: Já to měl vlastně celý život, že se člověk extrémně hlídal. A teď musím říct, že to po kariéře není tak, že bych na tu disciplínu úplně zanevřel. Člověk si to lehce hlídá, ale každý extrém je špatně. Musí tam být všechno a pak si člověk může dovolit dát svíčkovou, řízek a tak.

Ester, kolik času v současnosti sportu věnujete?

Ester: Tak kvůli tomu, že už jsem začala chodit normálně do skoro dennodenní práce, tak toho času zbývá málo. Mám fitko i v práci, ale tím, že jsem tak zaneprázdněná, tam na to pak čas nezbývá. Ale snažím se cvičit nějaké stabilizační cviky. Někdy posiluju a chodím na dlouhé procházky, tak kdybych to shrnula, tak třikrát do týdne maximálně.

Máte recept, jak předat mladším generacím lásku ke sportu, aby to bylo spontánní a netlačilo se na pilu?

Ester: Mě ke sportu vedli rodiče už odmala, takže si myslím, že to je o tom, co vám prostě rodiče dají do vínku. Když vás budou vést ke sportu, tak sport bude vaším koníčkem i nadále.

Tomáš: Musí se začít určitě odmala, protože dítě prostě musí být k něčemu vedené. Malé dítě absolutně netuší, co je dobré a myslím, že sport je důležitou částí života, které by se dítě mělo věnovat. Pak samozřejmě už těch možností v životě mají spoustu, mohou si o tom cokoliv zjistit a pokračovat dál.

Tomáši, příští rok vás čekají kulaté narozeniny. Chystáte něco výjimečného?

Tomáš: Ne, já furt jenom čekám, až to bude. (smích) Jenom se mění to číslo u mého jména. Zatím jsem nad tím fakt nepřemýšlel a já jsem v těchto věcech dost spontánní. Vždycky se říká, že kulatiny se mají nějakým stylem slavit, ale já si tak nějak vybavuju, že třicetiny jsem proležel s nějakou nemocí a pak dvaatřicáté narozeniny jsem měl úplně skvělé ve velké partě lidí. Takže to beru spontánně a na to číslo neberu ohled.

Co byste rádi předali lidem, kteří vás sledují v médiích a na Instagramech a mají vás pomalu za nadlidi?

Tomáš: Že jsme opravdu jenom lidi z masa a kostí, máme dvě ruce, dvě nohy. Hlavně ať lidi zůstanou sami sebou a dělají to, co je baví. Ať se hlavně nesnaží moc měnit podle toho, co zrovna společnost vyžaduje. Protože já si myslím, že tohle mě nějak provázelo celý život, že jsem se snažil udržet se sám sebou. Myslím, že se mi to i docela dobře povedlo.

Ester: Taky si myslím, že je důležité být svůj nebo svoje. To je prostě úplně to nejdůležitější a jak zmínil Tomáš, jsme si každý úplně rovni, každý jsme z masa a kostí a odlišuje se to jenom od toho, kdo dělá jakou profesi, takže musíme si vážit všeho. Ať je to paní, co uklízí, protože bez té by to nešlo, ať jsou to doktoři, ať jsou to lidi, kteří tady prodávají knihy. Bez každého takového článku by to na světě nešlo.