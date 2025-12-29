Dětství jste prožil v obci Vrdy nedaleko Čáslavi. Vzpomínáte na to rád? Nebo život na vesnici nebyl nic pro vás?
Vzpomínám na to s láskou, přestože jsem rád, že dnes už žiju ve městě. Hodně cestuju po světě, poznávám nové země a kultury a vždycky říkám, že je mi prima tam, kde dostanu dobře najíst. Cením si toho, že bydlím právě v Praze , kde mohu využívat všechny benefity velkoměst: příležitost i chodit cvičit, sportovat, do divadla, do kina. Téměř nonstop se tu dá něco dělat... Ale naopak jsem i rád, že jsem vyrůstal ve Vrdech, mám na to příjemné vzpomínky – v zimě jsme chodili bobovat, v létě zas na krásné koupaliště, které se vyrovná pražskému Podolí svou velikostí i kvalitou. Zkrátka jsem měl hezké dětství.
Zjistil jsem, že hory mě asi víc dobíjejí. Dodávají mi energii a dokážu se tam lépe nadechnout. Moře mám rád, ale občas mě to vyčerpává.