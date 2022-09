Kvůli roli Sandmana jsem měsíce hladověl, přiznává herec Tom Sturridge

Aby splnil očekávání fanoušků, rozhodl se šestatřicetiletý Tom Sturridge zvolit cestu metodického herectví. Namísto aby spoléhal jako mnozí jiní na speciální efekty, inspiroval se hercem Christianem Balem a stejně jako on kdysi pro film Mechanik začal i Sturridge držet několikaměsíční hladovku.

„Sen (neboli Morpheus) je kost a kůže, nic než šlachy a svalovina. Několik měsíců před natáčením jsem skoro nejedl a hodně cvičil,“ říká herec v rozhovoru pro magazín The Times.

Ve výsledku tak v jeho ztvárnění Morpheus skutečně připomíná svou komiksovou předlohu. „Měl jsem z toho až děsivý pocit odpovědnosti. Je to postava neuvěřitelně empatická, skrz sny se dokáže vcítit do kohokoli. Je jedno, jestli je to dítě, rodič, kamarád, milenec, mořská víla nebo třeba minotaur. Snění je to, co mají všichni společné,“ vysvětluje Sturridge.

Herci se jeho zápal pro věc zjevně vyplatil, protože od fanoušků i kritiků dostává za svůj herecký výkon jen samé komplimenty. „Vnáší na plátno něco, co se jen tak nevidí. Zdrženlivost, rafinovanost, říznou eleganci. Jiní by to pojali jako něco bombastického, zato on vystihl tu tichou grácii, hrozivost i křehkost,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru.

„Absolutně přesné ztvárnění postavy, Tom Sturridge je jako Morpheus naprosto dokonalý!“ nebo „Sandman v podání Netflixu je mistrovské dílo a jeden z nejlepších seriálů tohoto roku,“ zní další komentáře. Není tudíž nikterak zvlášť překvapivé, že mnoho diváků už teď volá po druhé sérii fantasy natočené podle předlohy spisovatele Neila Gaimana.

VIDEO: Oficiální trailer k seriálu Sandman (2022):