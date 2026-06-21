Celý červenec bude Tom Sean Pšenička vystupoval na Kampě v roli George Bati v muzikálu Klan Baťa. „A na celý srpen odjíždím na Slovensko natáčet film, takže já se nezastavím,“ říká Pšenička.
„Jsem koproducent toho filmu, režíruje ho Adam Sedlák a jmenuje se Rychlý prachy,“ vysvětluje.
Snímek se bude zabývat českým pornoprůmyslem. „V Česku je největší počet pornohereček na počet obyvatel a v žádném filmu nebylo ještě prozkoumané, proč tomu tak je. Prozkoumáme toto téma, které se dnes už vztahuje i k nějaké toxické maskulinitě, manosféře. Je to současné téma,“ vysvětlil Pšenička.
„Praha a Budapešť se přetahují o to, kdo je centrem porna. A teď vedeme,“ dodal.
V současné době ho ale nejvíc zaměstnává muzikál Klan Baťa a zatímco jeho kolegové bojují s určitými složkami představení, on je zdatný v tanci i zpěvu.
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„Na Kampě se dějí zázraky. Tomáš Klus tančí, Oskar Hes začíná zpívat,“ popsal představitel Tomáše Bati Oskar Hes.
Tomáš Klus chtěl kvůli tanci dokonce roli odmítnout. „Když mi volali, jestli chci hrát v Baťovi, tak jsem byl zrovna na cestě do Zlína a řekl jsem, že to je skvělé, samozřejmě. Ale pak mi řekli, že je to muzikál, tak jsem řekl, že to jim nemůžu udělat, protože já nesmím tančit. Moje dvě dcery tančí a prosím mě, abych netančil,“ popsal Klus.
„Nakonec mi volali, že nemusím. Ustoupili ale jen na papíře. Stejně tam tančím a vypadá to hrozně. Ale to se nedá nic dělat. Lidi se rádi zasmějí retardovi,“ říká zpěvák, který si zahraje Antonína Baťu.
O Baťovi a jeho rodině museli herci hodně před muzikálem nastudovat a vnímají to jako velkou inspiraci.
„Je to v dnešní době přínosné téma, protože Baťa a jeho filozofie, jeho přístup a pocit zodpovědnosti za společnost jako velmi bohatého člověka, který byl ochoten starat se o tu společnost, to byla jedna z jeho stěžejních myšlenek. A to mi přijde velmi inspirativní,“ říká Tomáš Klus.