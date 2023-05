Camilla si vzala Charlese z lásky, říká o královně choti její syn

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

Tom Parker Bowles, který se věnuje kritice jídla, prozradil, že jeho matka nesnáší chilli, výrazné koření, česnek a že je dobrou kuchařkou. Má vlastní zeleninovou zahrádku, kde pěstuje mimo jiné hrášek a chřest. Na její zahradě najdete také různé ovocné stromy, třeba broskve. „Zahradničení opravdu miluje. Věnovala se mu mnohem dřív, než se stala, no, královnou,“ řekl Parker Bowles v podcastu The News Agents.

Spolu se sestrou Laurou o své matce jako o královně nepřemýšlí. „Je to naše matka. Věci se mění, ale je mi jedno, co kdo říká, toto nebyla žádná promyšlená hra s jasným koncem. Vzala si člověka, kterého milovala, a takhle to dopadlo,“ prohlásil s narážkou na slova prince Harryho, podle kterého bylo plánem Camilly stát se jednou královnou a to za každou cenu.

Jeho třináctiletý syn Freddy Parker Bowles se v sobotu 6. května zúčastní korunovačního obřadu jako jedno z čestných pážat Camilly. Na králově straně bude čestným pážetem mimo jiné nejstarší syn prince Williama George. „Nemyslím si, že ví, jak velké to bude,“ řekl Tom Parker Bowles o svém synovi. „Myslím, že mu smysl té akce nedochází. Je to třináctiletý kluk, který miluje fotbal.“

Sám se před velkým dnem svého královského otčíma nervózní necítí. „Jsme jen hosté. Prostě tam přijdeme včas a budeme se usmívat. Ale budeme myslet na mou matku a samozřejmě na to, aby byl můj nevlastní otec v pořádku,“ prohlásil.

Když se ho novináři zeptali i na účast prince Harryho na obřadu, Parker Bowles se diplomatickým způsobem odmlčel. „To se mnou nemá nic společného,“ dodal.