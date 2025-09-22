Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

„Byli jsme přivoláni v pátek v 10.30 k pacientovi, který utrpěl zranění v Leavesden Studios ve Watfordu. Na místo byla vyslána sanitka a pacient byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření,“ uvedl mluvčí East of England Ambulance Service ve vyjádření pro deník The Sun.
|
Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland
Podle deníku byla do nemocnice převezena spolu s Tomem Hollandem také žena, o které se předpokládá, že jde o kaskadérku.
Hollandův otec Dominic řekl na charitativní večeři v Mayfair v neděli 21. září, dva dny po nehodě, že herec bude nějakou dobu mimo pracovní schopnost a natáčení se tím momentálně na nějaký čas zastavilo.
Magazín Hollywood Reporter informoval, že Holland si od filmu odpočine pouze několik dní. Studio Sony, které snímek v hodnotě 150 milionů liber koprodukuje spolu s Marvel Studios, má v nejbližších dnech jednat o dalším postupu produkce. Premiéra nového Spider-Mana je očekávaná 31. července 2026.