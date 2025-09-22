Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

Tom Holland byl převezen do nemocnice poté, co utrpěl zranění na natáčení filmu Spider-Man: Brand New Day v britských Leavesden Studios v severozápadním Londýně. Podle informací deníku The Mail si devětadvacetiletý herec v pátek při pádu rozbil hlavu a lékaři mu diagnostikovali lehký otřes mozku.
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)

Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
Zendaya a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Daleko od domova (2019)
Tom Holland na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna 2024)
„Byli jsme přivoláni v pátek v 10.30 k pacientovi, který utrpěl zranění v Leavesden Studios ve Watfordu. Na místo byla vyslána sanitka a pacient byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření,“ uvedl mluvčí East of England Ambulance Service ve vyjádření pro deník The Sun.

Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

Podle deníku byla do nemocnice převezena spolu s Tomem Hollandem také žena, o které se předpokládá, že jde o kaskadérku.

Hollandův otec Dominic řekl na charitativní večeři v Mayfair v neděli 21. září, dva dny po nehodě, že herec bude nějakou dobu mimo pracovní schopnost a natáčení se tím momentálně na nějaký čas zastavilo.

Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích skotského Glasgow. (8. srpna 2025)
Zendaya a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Daleko od domova (2019)
Magazín Hollywood Reporter informoval, že Holland si od filmu odpočine pouze několik dní. Studio Sony, které snímek v hodnotě 150 milionů liber koprodukuje spolu s Marvel Studios, má v nejbližších dnech jednat o dalším postupu produkce. Premiéra nového Spider-Mana je očekávaná 31. července 2026.

