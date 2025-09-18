Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

Dyslexie ovlivňuje především čtení a psaní. Hollandovi však pomohla i rozvinout kreativitu, intuici a odolnost – vlastnosti, které dokáže využít právě v herectví.
„Má to ale i svá pozitiva. Musel jsem se naučit vytrvat a překonávat překážky, což se pak pozitivně odrazilo v mých pracovních výsledcích,“ vysvětlil Tom Holland.
Herec se nedávno objevil v krátkém filmu pro Lego, kde ztvárnil hned několik odlišných rolí – od vesmírného mariňáka a profesionálního fotbalisty až po batole, umělce nebo manažera. Právě hravost a fantazie jsou podle něj nedílnou součástí herecké práce. „Myslím, že je opravdu důležité mít čas kromě práce i na koníčky,“ dodal.
Holland také ukázal první záběry nového kostýmu pro připravovaný film Spider-Man: Brand New Day. Ve videu sdíleném na sociálních sítích se objevil před obrovskými dveřmi, které se pomalu otevírají. Herec se nakonec diváků ptá: „Jsme připraveni?“
Představil se také v novém obleku v červené a modré barvě s tradičním černým pavoukem na hrudi. Filmového Spider-Mana hraje Holland už od roku 2017.