Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

  14:00
Tom Holland, známý hlavně jako filmový Spider-Man, poprvé veřejně promluvil o tom, že má ADHD a dyslexii. Svěřil se, že mu tyto poruchy komplikují práci, zejména při přípravě a budování nových postav. „Mám ADHD a jsem dyslektik. Někdy, když mám před sebou jak se říká prázdné plátno, dokáže mě to vystrašit,“ řekl herec v rozhovoru pro IGN.
Dyslexie ovlivňuje především čtení a psaní. Hollandovi však pomohla i rozvinout kreativitu, intuici a odolnost – vlastnosti, které dokáže využít právě v herectví.

Zendaya a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Daleko od domova (2019)

„Má to ale i svá pozitiva. Musel jsem se naučit vytrvat a překonávat překážky, což se pak pozitivně odrazilo v mých pracovních výsledcích,“ vysvětlil Tom Holland.

Zendaya si vezme Spider-Mana, ukázala zásnubní prsten za půl milionu dolarů

Herec se nedávno objevil v krátkém filmu pro Lego, kde ztvárnil hned několik odlišných rolí – od vesmírného mariňáka a profesionálního fotbalisty až po batole, umělce nebo manažera. Právě hravost a fantazie jsou podle něj nedílnou součástí herecké práce. „Myslím, že je opravdu důležité mít čas kromě práce i na koníčky,“ dodal.

Holland také ukázal první záběry nového kostýmu pro připravovaný film Spider-Man: Brand New Day. Ve videu sdíleném na sociálních sítích se objevil před obrovskými dveřmi, které se pomalu otevírají. Herec se nakonec diváků ptá: „Jsme připraveni?“

Představil se také v novém obleku v červené a modré barvě s tradičním černým pavoukem na hrudi. Filmového Spider-Mana hraje Holland už od roku 2017.

