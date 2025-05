„Mám za sebou dvě operace kolen, vyhřezlou ploténku a také mám ischias,“ začal Hardy s vyjmenováváním svých zdravotních potíží.

Ischias je zánět sedacího nervu a projevuje se ostrou, pálivou bolestí v dolní části zad.

To ovšem není vše, co herce trápí. „A mám to...je to plantární fasciitida? Odkud se to vzalo? A proč? Proč?! A taky jsem si natáhl šlachu v kyčli. Teď se to všechno rozpadá na kousky a už se to nezlepší,“ postěžoval si Hardy.

Plantární fasciitida je zánětlivý stav v oblasti chodidla. Projevuje se bolestí plosky nohy a paty.

Operace kolen musel herec podstoupit kvůli zraněním, která utrpěl při natáčení kaskadérských kousků ve filmu Venom a při trénincích bojového umění jiu-jitsu.

Kromě toho ho trápí taky úbytek vlasů. V nedávném rozhovoru prozradil, že vlasy, kterými se pyšní, nejsou jeho. „Aspoň máte své vlasy. Já mám cizí,“ řekl Hardy moderátorovi britského rádia. Není ovšem jisté, jestli podstoupil transplantaci nebo nosí příčesek.