Roli gaye ve filmu Philadelphia bych si už dnes nezahrál, říká Tom Hanks

Tom Hanks patří k nejznámějším hollywoodským hercům. Díky přirozenému talentu se většina filmů, ve kterých si zahrál, stala kinohity, které posbíraly mnoho ocenění. Připomeňme například snímky jako Forrest Gump, Apollo 13, Zachraňte vojína Ryana, Zelená míle, Trosečník, nebo Terminál. Na Oscara byl Hanks nominovaný celkem pětkrát, z prestižní sošky se nakonec radoval dvakrát. Jednu získal za snímek Forrest Gump, druhou za film Philadelphia, píše Brainee.sk.

Právě film z rohu 1993 se stal hlavním tématem rozhovoru, který vedl herec s novinářem Davidem Marchesem z New York Times. Hanks se svěřil s tím, že roli gaye by mu dnes žádný producent určitě nenabídl.

Herec je přesvědčený, že by diváci v dnešní době nepřijali neautentičnost heterosexuálního muže, který hraje gaye. Hanks si myslí, že tuto roli by dnes navíc ani nezískal, protože jde o mimořádně zásadní příběh pro LGBTQ+ komunitu. „Není zkrátka možné, že by dnes producenti v Hollywoodu do role gaye obsadili heterosexuála,“ říká herec.

Tom Hanks s Oscarem za film Philadelphia (1993)

„Celý film Philadelphia je o diskriminaci, strachu a předsudcích. Cílem toho filmu bylo to, aby se lidé nebáli. A jedním z důvodů, proč se lidé na ten tehdy kontroverzní film nebáli jít, bylo i to, že jsem v něm hrál já. Teď je však jiná doba. Opravdu si nemyslím, že by lidé akceptovali neautentičnost heterosexuálního chlapíka, který si hraje na gaye,“ vysvětluje Hanks.

Novináře zaujal i hercův výrok o tom, že legendární film Forrest Gump by dnes také nefungoval jako kdysi. Hanks ho zaskočil svým vysvětlením. „Herec Gary Sinise by přece nemohl hrát poručíka Dana, protože ve skutečnosti má nohy, ne?“ řekl.

Tom Hanks se do důchodu zatím rozhodně nechystá. Momentálně září ve filmu režiséra Baze Luhrmanna s názvem Elvis o životě a hudbě Elvise Presleyho, kde hraje plukovníka Toma Parkera, manažera krále rokenrolu. Film získal na festivale v Cannes dvanáctiminutové ovace nadšených diváků a sbírá mnohé pochvalné recenze.

Osmého září bude mít na streamovací platformě Disney+ premiéru remake filmu Pinocchio, kde Hanks ztvární roli Gespetta, řezbáře a otce figurky, ze které se stane živý chlapec.