Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Knižní sága o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové čítá dohromady sedm knih, přičemž nový seriál z produkce HBO se chystá každé z nich věnovat jednu sérii. Oznámena již byla i všechna jména herců, které v roli hlavních postav vystřídají tváře známé z filmové adaptace.
Jedním z původních herců je i osmatřicetiletý Tom Felton, který se ve svých třinácti letech zhostil role urozeného Draca Malfoye. V podcastu Happy Sad Confused potvrdil, že se již pokusil kontaktovat svého mladého nástupce, kterým je čtrnáctiletý Lox Pratt.
„My vstupovali do něčeho, co do té doby nemělo obdoby. Teď je s tím spojena poměrně velká zátěž,“ podotýká Felton. „Nehodlám tudíž dělat nic víc než to, že jsem mu dal svoje telefonní číslo a adresu. Pro něj, pro jeho rodiče a pro kohokoliv dalšího. Kdykoliv se bude potřebovat na něco zeptat či jen povzbudit, jsem tu pro něj.“
Přestože tvrdí, že současným hercům nemůže radit, protože je to jejich cesta, pár doporučení by pro nového Malfoye přeci jen měl. „Co nejvíce se bav, pořiď co nejvíc fotek a ukradni co nejvíc rekvizit – jednou budou stát jmění,“ směje se Felton.
Své nové nástupce se pokusili kontaktovat také Daniel Radcliffe a Rupert Grint. Představitel Harryho Pottera v listopadu uvedl, že jedenáctiletý Dominic McLaughlin od něj dostal dopis, na který následně odepsal.
Mladý skotský herec to popisuje jako zážitek. „Táta mi ve vlaku poklepal na rameno a předal mi ten dopis. Když jsem si ho přečetl, vidím dole napsáno ‚Dan R.‘ Chtělo se mi vyšilovat, ale musel jsem zůstat v klidu, přeci jen jsme byli ve vlaku,“ vyprávěl McLauglin v pořadu Saturday Mash-Up od stanice CBBC.
Od Grinta podobně dostal dopis Alastair Stout, který hraje Rona Weasleyho. „Jsem vážně zvědavý, jaké to bude,“ nechal se slyšet sedmatřicetiletý Rupert Grint v rozhovoru pro BBC News. „Je to zvláštní pocit – vidět, jak se to všechno rozjíždí nanovo. Já se v tomhle světě skvěle bavil, a tak doufám, že i on to bude mít stejně.“
Nový seriál Harry Potter bude mít premiéru letos o Vánocích na HBO.