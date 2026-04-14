Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Autor:
  9:20
Britský herec Tom Felton, který ztvárnil roli Draca Malfoye ve filmové adaptaci knih o Harrym Potterovi, potvrdil, že se pokusil kontaktovat svého nástupce v chystaném seriálu. Kromě svého telefonního čísla mu dal i pár cenných rad.

Knižní sága o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové čítá dohromady sedm knih, přičemž nový seriál z produkce HBO se chystá každé z nich věnovat jednu sérii. Oznámena již byla i všechna jména herců, které v roli hlavních postav vystřídají tváře známé z filmové adaptace.

Tom Felton ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Jedním z původních herců je i osmatřicetiletý Tom Felton, který se ve svých třinácti letech zhostil role urozeného Draca Malfoye. V podcastu Happy Sad Confused potvrdil, že se již pokusil kontaktovat svého mladého nástupce, kterým je čtrnáctiletý Lox Pratt.

Tom Felton a Lox Pratt
Tom Felton při svém debutu na Broadwayi v představení Harry Potter a prokleté dítě (11. listopadu 2025)
Lox Pratt v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Tom Felton ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
„My vstupovali do něčeho, co do té doby nemělo obdoby. Teď je s tím spojena poměrně velká zátěž,“ podotýká Felton. „Nehodlám tudíž dělat nic víc než to, že jsem mu dal svoje telefonní číslo a adresu. Pro něj, pro jeho rodiče a pro kohokoliv dalšího. Kdykoliv se bude potřebovat na něco zeptat či jen povzbudit, jsem tu pro něj.“

Přestože tvrdí, že současným hercům nemůže radit, protože je to jejich cesta, pár doporučení by pro nového Malfoye přeci jen měl. „Co nejvíce se bav, pořiď co nejvíc fotek a ukradni co nejvíc rekvizit – jednou budou stát jmění,“ směje se Felton.

Fanoušci jsou z ukázky Harryho Pottera nadšení. Vadí jim ale černý Snape

Své nové nástupce se pokusili kontaktovat také Daniel Radcliffe a Rupert Grint. Představitel Harryho Pottera v listopadu uvedl, že jedenáctiletý Dominic McLaughlin od něj dostal dopis, na který následně odepsal.

Mladý skotský herec to popisuje jako zážitek. „Táta mi ve vlaku poklepal na rameno a předal mi ten dopis. Když jsem si ho přečetl, vidím dole napsáno ‚Dan R.‘ Chtělo se mi vyšilovat, ale musel jsem zůstat v klidu, přeci jen jsme byli ve vlaku,“ vyprávěl McLauglin v pořadu Saturday Mash-Up od stanice CBBC.

Od Grinta podobně dostal dopis Alastair Stout, který hraje Rona Weasleyho. „Jsem vážně zvědavý, jaké to bude,“ nechal se slyšet sedmatřicetiletý Rupert Grint v rozhovoru pro BBC News. „Je to zvláštní pocit – vidět, jak se to všechno rozjíždí nanovo. Já se v tomhle světě skvěle bavil, a tak doufám, že i on to bude mít stejně.“

Nový seriál Harry Potter bude mít premiéru letos o Vánocích na HBO.



Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Nebudu kupovat zajíce v pytli. Sebevědomá Aneta hledá v Naked Attraction hřebce

Aneta v Naked Attraction

Temperamentní dračice Aneta (38) přišla do Naked Attraction Česko & Slovensko s jasným cílem – najít muže, který s ní zvládne držet tempo. Sebevědomá moderátorka z Brna o sobě říká, že má na ženu...

14. dubna 2026

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

14. dubna 2026

Vyžehlené obličeje po plastikách. Hvězdy Charlieho andílků se sešly po 50 letech

Kate Jacksonová, Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová v Los Angeles na 50. výročí...

U příležitosti 50. výročí Charlieho andílků se v Los Angeles sešly hvězdy seriálu. Publikum v Dolby Theatre v Hollywoodu přivítalo Kate Jacksonovou, Jaclyn Smithovou a Cheryl Laddovou potleskem ve...

13. dubna 2026  14:49

Uvědomila si, že je na dně. Britney Spears dobrovolně nastoupila do léčebny

Britney Spears (červen 2024)

Britney Spears (44) se po březnovém zatčení za řízení pod vlivem drog a alkoholu rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Dobrovolně nastoupila do léčebného zařízení. K tomuto kroku ji přiměly dlouhodobé...

13. dubna 2026  12:26

Móda z divadelních cen: sexy Elizabeth Hurley se pochlubila synem i přítelem

Móda na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)

Udílení Olivier Awards si v londýnské Royal Albert Hall nenechala ujít spousta známých tváří. Elizabeth Hurley fotografům zapózovala se synem Damianem i partnerem Billym Rayem Cyrusem. Podívejte se,...

13. dubna 2026  12:25

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy sledovat nové díly

Survivor 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

13. dubna 2026  12:10

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

13. dubna 2026  10:32

Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Bonnie Wrightová (2016)

Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím...

13. dubna 2026  10:20

Podivné vedlejší účinky botoxu. Kudrowová z Přátel se ho kvůli nim zřekla nadobro

Lisa Kudrowová v Los Angeles na premiéře třetí řady seriálu Návrat na výsluní...

Herečka Lisa Kudrowová končí s botoxem. Dvaašedesátiletá hvězda Přátel sice proceduru poprvé podstoupila až před dvěma lety, uvedla však, že se u ní po injekcích proti vráskám objevil nepříjemný...

13. dubna 2026  9:25

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Ewa Farna a Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Mirai Navrátil (33) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s Ewou Farnou (32), aby představili společný videoklip, v němž si moderátor Dědek zahrál ještěřího padoucha. Nový duet ale není jediná věc,...

13. dubna 2026

Slavná je i v Německu. Jana Nagyová však radši zapírala, že hrála Arabelu

Premium
Jana Nagyová (Karlovy Vary, 6. července 2022)

Kdyby mi zítra řekli, že si mám oholit hlavu, tak to udělám. Dneska jsou k dostání tak skvělé paruky, že to nikdo nepozná. A vlasy zase dorostou, říká Jana Nagyová, která přišla na premiéru filmu...

13. dubna 2026

