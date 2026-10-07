Vypadám dnes lépe, než dospělý Draco z Harryho Pottera, vtipkuje Tom Felton

Tom Felton se v současnosti k roli Draca vrátil na Broadwayi v divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě. V rozhovoru zveřejněném na oficiálním instagramovém účtu věnovaném sáze o Harry Potterovi zavzpomínal na natáčení závěrečné scény filmu Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 z roku 2011.
Scéna se odehrává o 19 let později a ukazuje Harryho, Rona, Hermionu i Draca jako dospělé rodiče, kteří doprovázejí své děti na nádraží King’s Cross, odkud jedou poprvé do Bradavic. „Dali si opravdu hodně práce s tím, aby zjistili, jak bychom vypadali o 19 let později,“ vysvětlil Felton.
Tvůrci podle něj prohlíželi fotografie jeho tří starších bratrů a otce, aby zjistili, jak by se mohly v průběhu let změnit například jeho vlasy nebo pleť.
Felton ale s odstupem času z výsledku příliš nadšený není. Podle něj působila starší verze Draca ve srovnání s Harrym a Ronem poněkud neatraktivně. „Teď vypadám o něco lépe než to, co ze mě tehdy udělali,“ zavtipkoval. Návrat k postavě na Broadwayi tak podle něj představuje příležitost tento vzhled „napravit“. Jeho současný věk právě odpovídá věku postavy na konci filmu.
Na natáčení epilogu přitom vzpomíná velmi rád. „Byl to prostě úžasný den,“ řekl. Dodal, že herci věděli, že se blíží konec celé filmové série, a scénu navíc nenatáčeli ve studiu, ale přímo na nádraží King’s Cross. „Upřímně jsem si myslel, že to byl poslední den, kdy budu čarodějem,“ přiznal Felton.
O patnáct let později se ale k postavě Draca vrátil. Jeho působení ve hře Harry Potter a prokleté dítě na Broadwayi bylo dokonce prodlouženo. Teď se k roli Rona Weasleyho vrací také herec Rupert Grint.
V divadelní hře je Draco otcem Scorpiuse Malfoye. Jeho syn naváže nečekané přátelství s Albusem Potterem, synem Harryho, a jejich společné dobrodružství odstartuje cestu, která zasáhne obě rodiny.
Harry Potter a prokleté dítě je osmým příběhem ze světa Harryho Pottera a prvním, který byl uveden jako divadelní hra. Jejím autorem je Jack Thorne, ve spolupráci s autorkou původního příběhu J. K. Rowlingovou a režisérem Johnem Tiffanym. Světovou premiéru měla hra v Londýně v roce 2016.
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28. června 2011