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Vypadám dnes lépe, než dospělý Draco z Harryho Pottera, vtipkuje Tom Felton

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  11:38
Tom Felton (39) zavzpomínal na natáčení poslední scény v sáze o Harrym Potterovi, v němž se jeho postava, blonďatý Draco Malfoy, objevil o 19 let starší. S nadsázkou přiznal, že jeho současná podoba je podle něj „lichotivější“ než vzhled, který mu tvůrci před 15 lety „předpověděli“.
Tom Felton ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 (2011) a v představení Harry Potter a prokleté dítě (2025)
Tom Felton na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025)
Tom Felton při líčení na závěrečnou scénu filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 (2011)
Tom Felton, Bertie Gilbert a Jade Gordonová ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 (2011)
30 fotografií

Tom Felton se v současnosti k roli Draca vrátil na Broadwayi v divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě. V rozhovoru zveřejněném na oficiálním instagramovém účtu věnovaném sáze o Harry Potterovi zavzpomínal na natáčení závěrečné scény filmu Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 z roku 2011.

Scéna se odehrává o 19 let později a ukazuje Harryho, Rona, Hermionu i Draca jako dospělé rodiče, kteří doprovázejí své děti na nádraží King’s Cross, odkud jedou poprvé do Bradavic. „Dali si opravdu hodně práce s tím, aby zjistili, jak bychom vypadali o 19 let později,“ vysvětlil Felton.

Tom Felton při líčení na závěrečnou scénu filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 (2011)

Tvůrci podle něj prohlíželi fotografie jeho tří starších bratrů a otce, aby zjistili, jak by se mohly v průběhu let změnit například jeho vlasy nebo pleť.

Felton ale s odstupem času z výsledku příliš nadšený není. Podle něj působila starší verze Draca ve srovnání s Harrym a Ronem poněkud neatraktivně. „Teď vypadám o něco lépe než to, co ze mě tehdy udělali,“ zavtipkoval. Návrat k postavě na Broadwayi tak podle něj představuje příležitost tento vzhled „napravit“. Jeho současný věk právě odpovídá věku postavy na konci filmu.

Tom Felton při svém debutu na Broadwayi v představení Harry Potter a prokleté dítě (11. listopadu 2025)

Na natáčení epilogu přitom vzpomíná velmi rád. „Byl to prostě úžasný den,“ řekl. Dodal, že herci věděli, že se blíží konec celé filmové série, a scénu navíc nenatáčeli ve studiu, ale přímo na nádraží King’s Cross. „Upřímně jsem si myslel, že to byl poslední den, kdy budu čarodějem,“ přiznal Felton.

O patnáct let později se ale k postavě Draca vrátil. Jeho působení ve hře Harry Potter a prokleté dítě na Broadwayi bylo dokonce prodlouženo. Teď se k roli Rona Weasleyho vrací také herec Rupert Grint.

Daniel Radcliffe a Tom Felton po letech spolu (prosinec 2025)

V divadelní hře je Draco otcem Scorpiuse Malfoye. Jeho syn naváže nečekané přátelství s Albusem Potterem, synem Harryho, a jejich společné dobrodružství odstartuje cestu, která zasáhne obě rodiny.

Harry Potter a prokleté dítě je osmým příběhem ze světa Harryho Pottera a prvním, který byl uveden jako divadelní hra. Jejím autorem je Jack Thorne, ve spolupráci s autorkou původního příběhu J. K. Rowlingovou a režisérem Johnem Tiffanym. Světovou premiéru měla hra v Londýně v roce 2016.

28. června 2011
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