Tom Felton se vrátí coby Draco Malfoy z Harryho Pottera

„Tom Felton si zopakuje svou filmovou roli Draca Malfoye v broadwayské inscenaci Harry Potter a prokleté dítě. Představení začínají 11. listopadu,“ stojí v prohlášení tvůrců, podle kterých je Felton angažován na 19 týdnů.

Na sociálních sítích zveřejnili fotografii i video se starším Dracem Malfoyem, který je jednou z postav hry. „Máš strach, Pottere?“ říká se svým typickým opovržlivým přízvukem ve videu Draco Malfoy připomínající svého otce Luciuse.

„Být součástí filmů o Harrym Potterovi je jednou z největších poct mého života. Účast v této produkci pro mě bude znamenat uzavření kruhu, protože až letos na podzim začnu hrát v Prokletém dítěti, bude mi přesně tolik let, kolik má Draco ve hře,“ prozradil Tom Felton.

„Je neskutečné se vracet do jeho kůže – a samozřejmě do jeho ikonických platinovo blond vlasů – a jsem nadšený, že můžu jeho příběh dovést do konce a sdílet ho s největší fanouškovskou komunitou na světě. Těším se, až se připojím k této neuvěřitelné společnosti a budu součástí broadwayské komunity,“ dodal.

Hra měla premiéru v roce 2016. Autoři tenkrát řekli, že je to již definitivně poslední pokračování kroniky osudů Harryho Pottera. Děj se odehrává devatenáct let poté, co se titulní hrdina utkal s Lordem Voldemortem v rozhodující bitvě závěrečného příběhu Harry Potter a relikvie smrti.

Harry Potter, přepracovaný zaměstnanec ministerstva kouzel a otec tří školou povinných dětí, se dostane znovu do křížku s minulostí, která mu nedovolí pokračovat v zavedené životní dráze. Tíhu rodinného dědictví po otci přebírá jeho mladší syn Albus Severus. Ten je zařazen do zmijozelské koleje a jeho nejlepším kamarádem je právě syn Draca Malfoye Scorpius. Společně se pomocí obraceče času pokusí změnit minulost.

„Historie a současnost se mísí, otec i syn se učí přijmout nepříjemnou pravdu, že někdy temnota povstane z nečekaných míst,“ stojí v oficiálním popisu příběhu.

Osudy Harryho Pottera se dočkají i seriálové podoby a HBO Max už představila několik herců, kteří se ujmou hlavních rolí. Kdo bude v seriálu, který má mít premiéru v roce 2026, hrát Draca Malfoye, ale zatím není jasné.