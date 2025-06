Tom Daley se svěřil, že mu bývalý manažerský tým v počátcích jeho potápěčské kariéry radil, aby tajil svou sexuální orientaci. Když se sportovec seznámil se současným manželem Dustinem Lancem Blackem, veřejnost nevěděla, že je gay.

Tom Daley se stříbrnou medailí na olympiádě v Paříži (29. července 2024)

„Vzpomínám si, jak jsem pořádal večírek a řekl svému managementu, že přijde Dustin. Řekli mi, ať si dávám pozor a abych se s ním nefotil, že je to velký LGBT aktivista. Zdůraznili, že rozhodně není v mém zájmu, aby si lidé mysleli, že jsem gay,“ vzpomíná skokan do vody v novém dokumentu Tom Daley: 1.6 Seconds.

Daley zde mimo jiné vypráví i o tom, jak se ho jeho nejbližší kolegové snažili odradit od toho, aby se prezentoval takový, jaký skutečně je.

„Najednou mě přepadl stud. Opravdu jsem se styděl. Měli jsme nejrůznější krizové schůzky. Říkali mi, že přijdu o všechny sponzory i o všechny fanoušky. Ptali se mě, jak budu vůbec schopný konkurovat na Blízkém východě, v Rusku, ve všech těch zemích? Vyvolávali ve mě strach a radili mi, co bych ve svém zájmu měl a naopak neměl dělat,“ pokračuje.

Devadesátiminutový film ukazuje začátky Daleyovy sportovní kariéry a provází diváky obdobím životním vrcholů i pádů známého sportovce. Dokument přibližuje také dobu, kdy se Brit poprvé setkal se svým nynějším manželem a připomíná poruchu příjmu potravy, kterou začal Daley trpět před olympijskými hrami v Londýně v roce 2012.

„Na konci roku 2011 mi řekli, že musím nutně zhubnout, protože mám nadváhu a musím vypadat štíhlejší, vypracovanější a více jako v roce 2008,“ vzpomíná.

„Bylo to poprvé, kdy jsem měl pocit, že se na mě někdo dívá a neposuzuje mě za to, jak si vedu v bazénu a jaké mám výsledky, ale čistě jen za to, jak vypadám. Učinil jsem několik poměrně drastických opatření, abych se ujistil, že mi jídlo nezůstane v žaludku. Byla to ta jediná věc, na kterou jsem před olympijskými hrami myslel,“ řekl pětinásobný olympijský medailista.

O problémech s příjmem potravy se dodnes stydí mluvit. „Jakmile jste na druhé straně, máte pocit, že je snadné se zastavit a požádat ostatní o pomoc. Ale když jste v tom sami, máte pocit, že vám zkrátka není pomoci,“ vysvětlil a dodal, že měl vždy za to, že kluci poruchami příjmu potravy netrpí.

„Kluci by přece neměli mít žádné problémy s duševním zdravím. Kluci mají být machři a všechno zvládnout. To se přece říká. Neměl jsem nikoho, s kým bych si o tom mohl promluvit a cítil jsem se osamělý. Celou dobu jsem se mučil,“ vzpomíná.

Pětinásobný olympijský medailista plete i pro své blízké. Manželovi a synovi vytvořil sladěné čepice.

Daley odstartoval svou kariéru už na střední škole. V roce 2008 se stal druhým nejmladším mužským olympionikem v britské historii, když byl ve čtrnácti letech vybrán na olympijské hry v Pekingu.

Po návratu do školy čelil šikaně. Na toto období nerad vzpomíná. „Ovlivnilo to život doma, ve škole i při potápění. Měl jsem pocit, že se celý můj život chýlí ke konci. Myslím, že si lidé neuvědomovali, jak moc mě to ovlivnilo. Moc jsem o tom nemluvil, skoro jsem se za to styděl,“ řekl.

Tom Daley se s Blackem seznámili v roce 2013. Po čtyřech letech vztahu se 6. května 2017 vzali. Black je scenárista, režisér, televizní producent a aktivista za práva LGBT menšin. V roce 2008 získal Oscara za nejlepší scénář k filmu Milk.

Manželé mají spolu dvě děti. V roce 2018 jim náhradní matka z USA porodila syna Roberta Raye. Druhý syn Phoenix Rose přišel na svět v březnu 2023.