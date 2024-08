Tom Daley po olympiádě ukončil kariéru. Po štrikování se chci naučit šít, říká

„Ke konci to bylo hodně emotivní. Věděl jsem tam nahoře, že to bude můj poslední soutěžní skok,“ řekl skokan. „Ale v určitém okamžiku je třeba se rozhodnout a přijde mi, že je ten správný čas.“

Tom Daley debutoval pod pěti kruhy v Pekingu v roce 2008 ve 14 letech. Před třemi lety v Tokiu získal v synchronizovaných skocích z desetimetrové věže s Mattym Leem zlato. Navíc má tři bronzy z Londýna 2012, Ria de Janeiro 2016 a Tokia.

Tom Daley se stříbrnou medailí z olympiády v Paříži (29. července 2024)

Ve sbírce má také čtyři tituly mistra světa a pět zlatých medailí z evropských šampionátů.

„Byl bych rád, kdyby si mě lidé pamatovali jako člověka, který vytrval a nevzdal se svého snu, dokud se mu ho nepodařilo splnit. Na to, že jsem v současné době v Británii skokanem do vody s nejvíce medailemi, jsem neuvěřitelně hrdý. Když se ohlédnu, jsem opravdu spokojený s tím, co jsem dokázal,“ prohlásil s tím, že se chce věnovat rodině.

A přestože oznámil konec kariéry, možnost soutěžit na své šesté olympiádě v roce 2028 úplně nevyloučil. Olympijské hry budou v Los Angeles, kde sportovec s manželem a dvěma syny žije.

Už po hrách v Tokiu odešel do „důchodu“ a přestěhoval se do USA, ale na naléhání šestiletého syna se pak rozhodl soutěžit v Paříži. A díky tomuto rozhodnutí si mohl zkompletizovat sbírku drahých kovů z her.

Hitem internetu se stal Daley už během minulé olympiády v roce 2021 v Tokiu. I tehdy si krátil čas při sledování kolegů svým oblíbeným koníčkem.

Nyní by se ale rád více věnoval práci pro televizi a plánuje také kariéru v módním průmyslu. Je proslulý svým štrikováním a háčkováním, kterým se věnoval i o pauzách mezi tréninky nebo během sledování zápasů na tribuně. Přihlásil se do kurzu na Fashion Institute of Design and Merchandising v Los Angeles, aby se naučit šít.

„Pletu a háčkuju, ale šití dodá úplně jinou úroveň poznatků o tom, jak vytvářet věci. Vlastně jsem navrhl několik kusů spodního prádla, které uvedu na trh, a pak také doufám, že příští rok spustím projekt s plavkami,“ prozradil.

Tom Daley a Dustin Lance Black se vzali 6. května 2017 po čtyřech letech vztahu. Black je scenárista, režisér, televizní producent a aktivista za práva LGBT menšin, který v roce 2008 získal Oscara za nejlepší scénář k filmu Milk. V roce 2018 jim náhradní matka z USA porodila syna. Chlapec dostal jméno Robert Ray po zesnulém otci olympionika. Druhý syn Phoenix Rose přišel na svět v březnu 2023.