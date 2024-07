Nejsou to anti-sex postele, udrží dva lidi, testují kartonová lůžka olympionici

Pořadatelé letních olympijských her v Paříži se rozhodli vybavit ubytovny atletů postelemi z lepenky, které lze po skončení her levně recyklovat. Mnozí se domnívali, že konstrukce z kartonu neudrží najednou dva lidi a má tudíž zároveň bránit sportovcům v provozování sexu během olympiády. Britský skokan do vody Tom Daley však na Instagramu ukázal, že na posteli lze poměrně divoce skotačit, aniž by se rozpadla.