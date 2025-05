„Vždycky zacházím při natáčení až příliš daleko, ale nevadí mi to. Chci co nejlepší výsledek, a tak jdu při kaskadérských kouscích vždy naprosto do extrému,“ řekl Tom Cruise v rozhovoru pro magazín Extra.

Z filmu Mission: Impossible: Poslední zúčtování

„Sám řídím akrobatická letadla, létám s tryskáči, s vrtulníky. Při natáčení posledního dílu Mission: Impossible jsme se s týmem opravdu všichni snažili na maximum využít veškeré naše schopnosti a dovednosti, abychom dokázali najít takové kamerové úhly, které by ten příběh odvyprávěly samy o sobě,“ popisuje.

Fyzická kondice je pro natáčení filmů série Mission: Impossible zásadní. Cruise věří, že nový snímek překoná očekávání fanoušků. „Po fyzické stránce bylo to, co jsem musel udělat pro přípravu, skutečně extrémní. A můžu vám říct – cokoli lidé vidí v ukázkách, není ani náznakem toho, co je čeká, až uvidí celý film,“ láká diváky do kina.

Fanoušci se těší především na kaskadérské kousky, které Cruise a Morales předvádějí v letícím dvojplošníku, včetně okamžiků, kdy se Cruise drží křídla letadla, jež se obrací vzhůru nohama. Pro zajímavost, pilot měl na sobě oblek ze zelené látky, takže po digitální úpravě to vypadá, že v kokpitu nikdo nesedí.

Cruise také prozradil, že před procházkou po křídlech potřebuje vydatnou snídani: „Letíme vysoko, je tam velká zima, tělo spálí spoustu energie, takže si ráno dám párek a skoro tucet vajec, slaninu a toasty, kávu a tekutiny. Zkrátka pořádně se najím!“

Mission: Impossible – Poslední zúčtování přímo navazuje na předchozí snímek z roku 2023 Mission: Impossible Odplata – První část, producenti pouze změnili původní podtitul Odplata – Druhá část. V českých kinech má snímek premiéru ve čtvrtek 22. května.

„Mission Impossible nesleduje žádné předepsané vzorce chování a rozhodně se nesnaží naplňovat očekávání diváků, co se týče vývoje jednotlivých postav,“ říká režisér Christopher McQuarrie.

„Film si nejvíce užijí diváci, kteří budou připraveni na to, že stát se může cokoliv,“ dodal s tím, že na fanoušky série čeká asi nejnáročnější kaskadérský kousek, jaký kdy Cruise při natáčení předvedl.