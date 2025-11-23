Tom Cruise byl ženatý s Nicole Kidmanovou v letech 1990 až 2001. Australská herečka si poté v roce 2005 vzala Keitha Urbana, se kterým se nyní po 19 letech rozvádí.
Podle zahraničních médií se Tom Cruise k rozvodu své exmanželky vyjádřil a nazval ho karmou za to, jak se k němu chovala po jejich vlastním rozvodu.
„Když se Tom a Nicole rozešli, veškerá vina padla na něj a ona sklidila všechen soucit. Byl vykreslován jako ten špatný… a drželo se ho to celé roky,“ uvedl zdroj pro International Business Times.
Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství
Podle zdroje Cruise zranilo, jak tehdy herečka prezentovala jejich rozchod na veřejnosti. „Chodila do televize, narážela na jeho výšku a vykreslovala se jako oběť, zatímco on mlčel a schytával údery,“ řekl zdroj listu s tím, že má herec nyní pocit, že ukázala pravda, když Kidmanové nevyšlo ani druhé manželství.
Rodákovi z New Yorku také vadilo, že byl Keith Urban vykreslován jako svatoušek, který přijel jak na bílém koni a vysvobodil Kidmanovou z jejich manželství.
„Pozorně sleduje zprávy o rozvodu a část jeho já ji lituje, protože ví, jak moc trpí. Ale zároveň si tak trochu poplácává rameno a svým blízkým říká, že je to karma, která koná své,“ potvrdil zdroj.
Podle Cruise byli Kidmanová s Urbanem už od začátku přeceňovaný mediálně známý pár, který neměl moc společného. „Teď se ukázalo, že měl pravdu.“
Kidmanová a Cruise se v roce 2001 rozvedli údajně kvůli tomu, že herečka odmítla konvertovat sebe i jejich dvě adoptované děti: Conora (30) a Isabellu (32), k scientologii.
Herečka podala žádost o rozvod s Urbanem 30. září v Nashvillu. Jako důvod uvedla neslučitelné rozdíly. Svatbu měli v roce 2006 a mají dvě dcery, Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14), které jim odnosila náhradní matka.
Cruise je třikrát rozvedený. Jeho první manželkou byla herečka Mimi Rogersová (69), se kterou tvořil pár od roku 1987 do roku 1990. V roce 2006 se oženil s herečkou Katie Holmesovou (46), se kterou má dceru Suri (19). Po šesti letech manželství se rozvedli.