Poprvé (a naposledy) se Iva Janžurová vdala ve svých 27 letech, což bylo podle jejích slov oproti řadě vrstevnic pozdě. Nejspíš proto se svatba s kameramanem Janem Eisnerem konala po pouhé dvouměsíční známosti. Poznali se v roce 1968 během natáčení muzikálového seriálu Píseň pro Rudolfa III., které hodně ovlivnil vpád sovětských okupačních vojsk.
„Jezdili jsme autem, on točil zepředu na kameru vojáky v ulicích, já seděla s Martou Kubišovou vzadu. Marta zpívala Modlitbu a bály jsme se, že si vojáci všimnou, že se natáčí. V hrůze jsme míjeli tanky, ale nikdo si ničeho nevšiml. Jan mi imponoval svojí přímočarostí,“ prozradila herečka ve své biografii Včera, dnes a zítra.
Jenže záhy přišlo vystřízlivění – bohémský Eisner se, ač zábavný a pozorný, do manželství příliš nehodil. Na rozvodu se dohodli v klidu, klacky pod nohy jim však házel režim, který se považoval za oprávněného soudce lidského štěstí.
„Abychom mohli být rozvedeni, před různými komisemi jsme museli tvrdit, jaký k sobě máme nepřekonatelný odpor, jak se nenávidíme, přitom to nebyla pravda. Podstata naší neshody byla v něčem jiném, křehčím, těžko definovatelném. Celý ten proces mě strašně rozrušil a znechutil navěky. Přišlo mi to nejapné a tehdy jsem se rozhodla, že už to nikdy nechci podstoupit, a proto se už nikdy znovu nevdala,“ popsala Iva Janžurová.
Herečka pak zpětně jako nejhezčí období celého manželství popisovala samotnou svatbu na zámku Konopiště.
Život na psí knížku
Zhruba rok po rozvodu potkala o čtrnáct let staršího herce a režiséra Stanislava Remundu, který měl za sebou také nevydařené manželství a údajně se i nepozván objevil na hereččině svatbě.
Předchozí táhlý a ponižující rozvod před všetečnou komisí Ivu Janžurovou natolik znechutil, že si Remundu nikdy nevzala. Měli spolu však dvě dcery, Sabinu a Theodoru, které se obě věnují filmu.
Se „Slávkem“ zůstala více než čtyřicet let, životní partner „Janžurky“ zemřel 21. května 2012 ve věku 84 let, pouhé dva dny po hereččiných 71. narozeninách.
Jedna z nejoblíbenějších hereček a legenda českého filmu a divadla je od té doby sama a dle vlastních slov na tom nehodlá nic měnit. Letos 19. května slaví 85. narozeniny a žije v rodinné vile spolu s dcerami i jejich dětmi.