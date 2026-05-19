Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tohle už nikdy. Rozvod Ivu Janžurovou tak znechutil, že se už nikdy nevdala

Autor:
  6:30
Jedna z nejslavnější českých hereček se vdala jen jednou. Krátká a bolestivá zkušenost ji však poznamenala na celý život a otce svých dvou dcer si proto nikdy nevzala.
Iva Janžurová byla hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel (1. července 2024).

Iva Janžurová byla hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel (1. července 2024). | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Herecký pár Iva Janžurová a Stanislav Remunda
Iva Janžurová a Theodora Remundová před uvedením dokumentu Janžurka v Městském...
Celá rodina – babička Iva Janžurová, dědeček Stanislav Remunda (zemřel v květnu...
Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)
22 fotografií

Poprvé (a naposledy) se Iva Janžurová vdala ve svých 27 letech, což bylo podle jejích slov oproti řadě vrstevnic pozdě. Nejspíš proto se svatba s kameramanem Janem Eisnerem konala po pouhé dvouměsíční známosti. Poznali se v roce 1968 během natáčení muzikálového seriálu Píseň pro Rudolfa III., které hodně ovlivnil vpád sovětských okupačních vojsk.

„Jezdili jsme autem, on točil zepředu na kameru vojáky v ulicích, já seděla s Martou Kubišovou vzadu. Marta zpívala Modlitbu a bály jsme se, že si vojáci všimnou, že se natáčí. V hrůze jsme míjeli tanky, ale nikdo si ničeho nevšiml. Jan mi imponoval svojí přímočarostí,“ prozradila herečka ve své biografii Včera, dnes a zítra.

Vím o mámě víc, než ona si myslí. Jak Remundová točila film Janžurka

Jenže záhy přišlo vystřízlivění – bohémský Eisner se, ač zábavný a pozorný, do manželství příliš nehodil. Na rozvodu se dohodli v klidu, klacky pod nohy jim však házel režim, který se považoval za oprávněného soudce lidského štěstí.

„Abychom mohli být rozvedeni, před různými komisemi jsme museli tvrdit, jaký k sobě máme nepřekonatelný odpor, jak se nenávidíme, přitom to nebyla pravda. Podstata naší neshody byla v něčem jiném, křehčím, těžko definovatelném. Celý ten proces mě strašně rozrušil a znechutil navěky. Přišlo mi to nejapné a tehdy jsem se rozhodla, že už to nikdy nechci podstoupit, a proto se už nikdy znovu nevdala,“ popsala Iva Janžurová.

Herečka pak zpětně jako nejhezčí období celého manželství popisovala samotnou svatbu na zámku Konopiště.

Cenu za celoživotní mistrovství v kategorii činohra převzala herečka Iva Janžurová (9. října 2021).

Iva Janžurová a Theodora Remundová před uvedením dokumentu Janžurka v Městském divadle (30. června 2024).

Život na psí knížku

Zhruba rok po rozvodu potkala o čtrnáct let staršího herce a režiséra Stanislava Remundu, který měl za sebou také nevydařené manželství a údajně se i nepozván objevil na hereččině svatbě.

Předchozí táhlý a ponižující rozvod před všetečnou komisí Ivu Janžurovou natolik znechutil, že si Remundu nikdy nevzala. Měli spolu však dvě dcery, Sabinu a Theodoru, které se obě věnují filmu.

Iva Janžurová a Stanislav Remunda se svými dcerami a vnoučaty v září 2011.

Se „Slávkem“ zůstala více než čtyřicet let, životní partner „Janžurky“ zemřel 21. května 2012 ve věku 84 let, pouhé dva dny po hereččiných 71. narozeninách.

Jedna z nejoblíbenějších hereček a legenda českého filmu a divadla je od té doby sama a dle vlastních slov na tom nehodlá nic měnit. Letos 19. května slaví 85. narozeniny a žije v rodinné vile spolu s dcerami i jejich dětmi.

Vstoupit do diskuse

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Tohle už nikdy. Rozvod Ivu Janžurovou tak znechutil, že se už nikdy nevdala

Iva Janžurová byla hostem Moniky Zavřelové v pořadu Rozstřel (1. července 2024).

Jedna z nejslavnější českých hereček se vdala jen jednou. Krátká a bolestivá zkušenost ji však poznamenala na celý život a otce svých dvou dcer si proto nikdy nevzala.

19. května 2026  6:30

Za sen o herectví mi přilétla facka, ale já to chtěla hlava nehlava. Zpověď Ivy Janžurové

Premium
Iva Janžurová

Působí křehce, ale taky odhodlaně. V úterý 19. května slaví pětaosmdesátiny. V šatně Národního divadla, jehož členkou je Iva Janžurová bezmála 40 let, jsme si povídaly o věnu sudiček, vzdoru, hledání...

19. května 2026

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Finalistky Miss Czech Republic 2026 ukázaly tvář bez výrazného make-upu....

Finalistky Miss Czech Republic 2026 odložily vrstvy výrazného make-upu a ukázaly svou přirozenější tvář. Na sociálních sítích sklízí fotografie velký ohlas. Lidé chválí hlavně to, že dívky působí...

19. května 2026

Tátu jsem přizval k proveselování. Role pro něj nebyla, říká Jan Svěrák

Jan Svěrák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Příští týden bude mít premiéru nový film Jana Svěráka (61) Pět švestek. Režisér v pořadu 7 pádů Honzy Dědka vysvětlil, proč scénář nepsal jeho otec Zdeněk Svěrák (90) a proč si ve filmu o důchodcích...

19. května 2026

Modelka Martina Šmuková poprvé promluvila o konci vztahu s otcem svých dětí

Martina Šmuková

Modelka a první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look Martina Šmuková (52) poprvé otevřeně promluvila o rozpadu dlouholetého vztahu s Davidem Foldynou (50), se kterým má dva dospívající...

18. května 2026  14:11

Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)

Někomu se to možná nebude líbit, ale manželství, která vydrží celý život, často nejsou ta, kde se manželé neustále vznášejí na obláčku. Jsou to ta, která se vypořádávají s drsnou realitou života a...

18. května 2026

Shakiře vyplatí jeden a půl miliardy korun. Španělsko prohrálo soud kvůli daním

Shakira na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře 60 milionů eur, což je v přepočtu téměř jeden a půl miliardy korun. Rozhodl o tom správní soud, podle kterého zpěvačka nebyla v...

18. května 2026  11:19

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

18. května 2026  10:10

Martin Short přišel o dceru. Sebevražda může být poslední fází nemoci, říká herec

Katherine se svým otcem Martinem Shortem

Martin Short otevřeně promluvil o rodinné tragédii, která jeho blízké zasáhla letos v únoru. Jeho dcera Katherine zemřela ve dvaačtyřiceti letech po dlouhém boji s psychickými problémy....

18. května 2026  8:45

Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to znovu, radí Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) zavzpomínala na minulost a promluvila o svém někdejším vztahu. Prozradila, že čelila domácímu násilí. Trauma z tehdejšího období si nesla i během natáčení...

18. května 2026

Nestydím se zeptat se, když nevím, jak na syna, říká Veronika Arichteva

Biser Arichtev a Veronika Arichteva (2024)

Původně měla být ještě na mateřské dovolené, ale tragická událost změnila všechny její plány. Po ztrátě druhého dítěte se Veronika Arichteva pomalu vrací do práce. Pro televizi Prima natáčí nový...

18. května 2026

Působivé róby i zvláštní kreace. Jak hvězdy zvládly červený koberec v Cannes

Členka poroty Demi Moore v růžových šatech s obří mašlí na premiéře filmu Paper...

Filmový festival v Cannes nabízí kromě kulturních zážitků i přehlídkové molo, na němž se představují hvězdy z celého světa. Na zahajovacím ceremoniálu zazářily především herečky Jane Fondová a Joan...

17. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.