Když na podzim loňského roku přišla Česká televize s tím, že taneční soutěž StarDance vyjede za diváky do regionů, aby se jim „přiblížila“, euforie neznala mezí. Lístky na StarDance Tour byly vyprodány tak rychle, že organizátoři museli přidat ještě odpolední show. Původní smysl ale ztrácí své obrysy a lidé si stěžují, že je z jejich oblíbeného pořadu jenom zábava pro elity.
Všechny dosavadní řady StarDance se natáčely každý týden v Praze v Pavilonu E Křižíkovy fontány na Výstavišti Holešovice (některé ročníky se točily v ateliérech na Barrandově). Míst v publiku bylo však velmi málo a byla téměř výhradně určena pro blízké a přátelé soutěžících, sponzory a účastníky z minulých řad. Svou pravidelnou podzimní dávku emocí dostávali televizní diváci týden co týden u obrazovek a denně v televizních medailoncích a na sociálních sítích.
Mnozí diváci si bez StarDance neumějí představit podzimní sobotní večery.
Uvolnily se lístky na StarDance Tour! V Praze zmizely během večera, kde ještě jsou?
Turné vyvolává ve veřejnosti rozpaky
Loni Česká televize představila plán, jak pořad „přiblížit“ i divákům. Jenže jen těm, kteří si mohou dovolit i více než tisícikorunové vstupenky a bydlí v blízkosti měst, kde se show koná. Pro starší lidi z větší vzdálenosti, kteří tvoří podstatnou část televizního publika pořadu, je cesta za jejich oblíbenou show z hlediska financí i dopravy nemyslitelná. Místo slov vděku tak mají na jazyku hlavně hořká slova nespokojenosti, že je ČT připravila o možnost sdílet s účastníky emoce v reálném čase a sebe o masivní sobotní sledovanost.
StarDance Tour 2025
Zatímco v aréně v Karlových Varech byla atmosféra zjevně hřejivě pozitivní, na sítích panuje chlad. „Máte se na co těšit. My byly v Karlových Varech a je to pecka,“ chválí si Žaneta Černá. Většina z diváků v sále byla tedy zjevně spokojená.
„Diváci měli krásný jeden večer. Loni jich měli deset!“ upozorňuje však jedna z divaček, že jsou fanoušci oloupeni o dalších devět večerů, a dala by přednost klasickému formátu soutěže. „Tak jsem se těšila a nic. Pro nás vše z ruky a nakonec to ani nebude v TV,“ nezastírají další diváci zklamání.
Změna navíc otevřela i další dosud nezahojené rány české veřejnosti: „Proč platíme poplatky, když to ČT nevysílá. To je jediný pořad, na který se dá dívat na ČT.“
StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)
Někteří jdou ve své hořkosti ještě dál a obviňují ČT z diskriminace těch, kteří si lístky nebo cestování nemohou dovolit: „Škoda, že teď už to není pořad pro všechny, ale jen pro pár vyvolených, kteří si můžou koupit vstupenky. Dřív jsem StarDance opravdu ‚žrala‘, těšila se celý rok, teď už mě to vlastně ani nezajímá. A to že bude sestřih na Silvestra? To už není ono, jenom velmi slabá náplast, vlastně žádná náplast. Prostě StarDance patřil k podzimnímu i vánočnímu času a díky honbě za penězi už je to pryč!“ otevřeně rozhodnutí ČT na Facebooku kritizuje Jana Březinová.
Proč letos není další řada StarDance? Pauza se dala očekávat
I když by se mohlo zdát, že StarDance je přírodní úkaz, který přichází s každým podzimem, nekoná se každý rok. A protože dva ročníky za sebou proběhly v roce 2024 i 2023, bylo jasné, že v letošním roce další řada neproběhne. „Letos si klasická televizní StarDance dává pauzu – místo ní se poprvé vydáváme na taneční pódia po celé republice se StarDance Tour,“ odpovídá na otázky diváků zástupce ČT.
StarDance Tour 2025: Program, města, účinkující.
Budou i tak přenosy v TV?
I když některé věci zůstaly v StarDance Tour zachovány, jako moderátorská dvojice a hodnocení poroty, nekopíruje turné původní formát taneční soutěže. Zatímco na přímý přenos soutěžních večerů se dívají stejní diváci a mění se taneční repertoár, v případě StarDance Tour je to obráceně a diváci jsou pokaždé jiní.
Ve vysílání by se tak objevovaly záznamy téže show sedmkrát za sebou. Zatímco první večer by dodavatelé elektřiny pravděpodobně nestíhali nápor, u pátého přenosu by nadšení televizního publika určitě značně pohaslo. Přesto si Česká televize připravila pro diváky několik možností, jak atmosféru turné zprostředkovat, slibuje Radek Konečný, zastupující tiskový mluvčí ČT.
Kde sledovat StarDance?
„Tento pátek uvedeme poprvé pořad Minuty ze StarDance Tour s exkluzivním pohledem do zákulisí. Pořad Minuty ze StarDance Tour pak budeme z jednotlivých měst přinášet pravidelně. Na Silvestra nabídneme obsáhlý speciál z pražské O2 areny, kde celá tour vyvrcholí,“ vypočítává.
Vysvětlil také, proč Česká televize tour uspořádala: „Právě natáčení tohoto pořadu je stěžejní důvod, proč se ČT rozhodla tento projekt realizovat – samozřejmě kromě možnosti přiblížit StarDance jejím příznivcům živě. Fanoušci oblíbeného pořadu si navíc mohou připomenout poslední tři řady v iVysílání.“
Pořad Minuty ze StarDance Tour poběží v ČT poprvé v pátek 3.10. od 20:05.