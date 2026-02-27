TMBK je opět otcem. Hotovo! Máme chlapečka a skoro už i jméno, napsal

„Hotovo! Máme chlapečka a skoro už i jméno. Děkuji své polovičce, jak to všechno skvěle zvládla a rád bych vám prozradil třeba váhu, ale nepamatuji si to. Psaní mi dnes moc nejde, tak si jdu užívat euforii. PA,“ napsal novopečený tatínek na Instagramu.
Těhotenství pár oznámil loni v listopadu na sociálních sítích. TMBK tenkrát zveřejnil grafiku, na níž přidává přítelkyně těhotenské bříško. „Ještě jsem vám chtěl krom výstavy a knihy představit jeden projekt letošního roku s kterým mi tak trochu (hodně) pomáhá moje holka,“ napsal a označil na fotce manažerku Magdalenu Dvorskou.
S tou se ve společnosti objevuje od ledna 2025, aniž by sdělovali podrobnosti o svém vztahu. První měsíce ho úplně tajili.
TMBK byl v minulosti spojován s Radkou Třeštíkovou, ale ukázalo se, že jsou jen přátelé. Třeštíková pak začala chodit s podnikatelem Jaroslavem Vítem.
Břínek má už z předchozího manželství s dcerou Haliny Pawlowské Natálií čtrnáctiletého syna Huga. S Natálií Pawlowskou byl ženatý deset let od roku 2011. Rozvedli se během pandemie.
9. listopadu 2025