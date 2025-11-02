„Ještě jsem vám chtěl krom výstavy a knihy představit jeden projekt letošního roku s kterým mi tak trochu (hodně) pomáhá moje holka,“ napsal a označil na fotce manažerku Magdalenu Dvorskou.
S tou se ve společnosti objevuje od letošního ledna, aniž by sdělovali podrobnosti o svém vztahu. První měsíce ho úplně tajili.
TMBK byl v minulosti spojován s Radkou Třeštíkovou, ale ukázalo se, že jsou jen přátelé. Třeštíková pak začala chodit s podnikatelem Jaroslavem Vítem.
Břínek má už z předchozího manželství s dcerou Haliny Pawlowské Natálií čtrnáctiletého syna Huga. S Natálií Pawlowskou byl ženatý deset let od roku 2011. Rozvedli se během pandemie.