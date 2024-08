I celebrity slouží vlasti. Výcviku pluku Azov se podrobila zpěvačka Tina Karol

Umělkyně se ve vojenském táboře učí, podle svých slov, dovednosti potřebné pro přežití ve válce. Fanouškům například sdílela video, kde běhá s dalšími studenty, nebo se ukázala ve vojenské uniformě a se zbraněmi. Podle ukrajinské agentury Unian se také zapojila do přípravy jídla ve vojenské kuchyni.

Tina Karol už dřív hovořila o tom, že se naučila používat zbraň a prošla kurzem taktické medicíny, takže dokáže poskytnout první pomoc lidem nejen se střelným zraněním.

„Jsem občanka Ukrajiny a je to moje volba. Není to žádná novinka. Chci pochopit, co se děje, a pomoci lidem v mimořádné situaci. A my žijeme ve válce,“ citovala ji Unian. Podle agentury zpěvačka se podrobuje i výcviku ve střelbě, kurzu používání radiokomunikace nebo dokonce i používání ženijní techniky.

Devětatřicetiletá zpěvačka se věnuje především popu. Hovoří plynně ukrajinsky, rodnou ruštinu zavrhla. Zpívá také v angličtině. V roce 2006 se zúčastnila Eurovize s písní Show Me Your Love, po níž vydala stejnojmenné album. Mezi její nejznámější písně patří Vyshe oblakov, Ukraine is You nebo I still love.