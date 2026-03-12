Balet a opera nikoho nezajímají, prohlásil Chalamet. Schytal kritiku, své řekl i Bocelli

Vlnu kritiky na sebe přivolal Timothée Chalamet za své výroky o klasickém umění. Herec nominovaný na Oskara se ve svém prohlášení obul do opery a baletu, které podle něj dnes již nikoho nezajímají. Důsledky svého tvrzení herec rychle pocítil, někteří kritici dokonce žádají, aby kvůli němu byl připraven o možnost získat sošku Oscara.
Timothee Chalamet na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Timothee Chalamet na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026) | foto: AP

„Nechci pracovat v baletu, v opeře, nebo v umění, kde to funguje stylem – udržujme tuhle věc při životě, i když už o ni vlastně nikdo nestojí,“ řekl Chalamet na Texaské univerzitě v debatě s hercem Matthewem McConaugheym během diskuse o snahách zachovat filmové umění a popularitu kin.

Intimnosti s Chalametem mladším o 20 let. Paltrowová vzpomíná na Velkého Martyho

V rozhovoru zveřejněném na YouTube časopisem Variety herec, který již několik let tvoří pár s influencerkou a podnikatelkou Kylie Jennerovou, zároveň připustil, že jeho slova mohou vyvolat kontroverzi. „Právě jsem přišel o pár čísel ve sledovanosti. Jen tak bez důvodu jsem si rýpnul,“ poznamenal s nadsázkou. I přes rychlý dovětek, že k lidem věnujícím se baletu či opeře chová úctu, vyvolaly jeho komentáře značnou kritiku ze strany operních i baletních souborů a řady hvězd.

Reakci zveřejnil pro časopis Variety například světoznámý operní zpěvák Andrea Bocelli. „Myslím, že si často udržujeme odstup od věcí, se kterými jsme se dosud skutečně nesetkali,“ řekl. „Jsem přesvědčen, že citlivý umělec jako je Timothée, který rozumí síle emocí, jednou objeví, že opera a tanec vycházejí právě z téhož zdroje. Pokud by ho to někdy zajímalo, rád ho přivítám jako hosta na některém ze svých koncertů,“ dodal zpěvák.

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Další umělkyně, kanadská mezzosopranistka Deepa Johny, označila výroky Chalameta za zklamání a zdůraznila, že umělci by se měli napříč obory spojovat a podporovat. Americký fotograf a designér Franz Szony pak uvedl, že „tyto dvě klasické formy umění vyžadují talent a disciplínu, kterou Chalamet nikdy mít nebude.“

Viditelným způsobem se proti hercovým slovům chce brzy vymezit i slavná americká baletka Misty Copelandová. Ta se rozhodla vystoupit na předávání filmových cen Oskar, kde hodlá ukázat, že balet má na jevišti stále své místo. V pořadí 98. ročník udílení Oscarů se uskuteční dne 15. března 2026 v Dolby Theatre v Los Angeles.

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl třeba Chalamet

Někteří odborníci přitom upozornili, že Chalametova slova alespoň otevřela širší debatu o skutečném postavení opery a baletu v současné společnosti. Taneční kritička Gia Kourlasová například poznamenala, že klasický balet se do hlavních médií často dostane jen tehdy, když ho nějaká celebrita kritizuje.

Krutou pravdou je navíc dle odborníků i to, že data ukazují, že klasická scénická umění skutečně čelí dlouhodobým problémům. Příkladem může být světoznámá newyorská Metropolitní opera, která v důsledku sníženého rozpočtu musela ubrat na platech a dokonce přistoupit k propouštění, jak informuje web The Conversation.

Za své herecké výkony přitom získal letos v lednu Timothée Chalamet Zlatý glóbus pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie díky roli ve filmu Velký Marty. Je tak otázkou, zda jeho výroky budou a nebo mají být důvodem k tomu, aby byla ohrožena jeho možnost získat prestižního Oskara. Jak někteří žádají.

