Kapela No Name letos slaví třicet let existence. Pro jejího frontmana Igora Timka je to významný milník, rozhodně však ne důvod k tomu, aby zpomalil. Už 12. prosince čeká skupinu velký koncert v pražské O2 areně. Cesta na velká pódia však rozhodně nebyla jednoduchá.
Rodiče kvůli kapele zastavili snubní prsteny
Jedna z nejsilnějších vzpomínek se týká samotných začátků skupiny. Když No Name potřebovali odcestovat do Bratislavy kvůli podpisu smlouvy na pět alb, neměli ani peníze na benzín. Pomocnou ruku tehdy podali Timkovi rodiče. A museli kvůli tomu riskovat i vlastní cennosti.
„Táta vzal snubní prsteny a dal je do zastavárny. Dojeli jsme do Bratislavy, podepsali smlouvy, dostali proplacený benzín, vrátili peníze mamince a jelo se dál,“ popsal muzikant.
Rodina přitom rozhodně neměla peněz nazbyt. Otec přišel o práci, maminka pracovala ve školství a doma byly čtyři hladové krky. Přesto synům věřili natolik, že jim pomohli splnit jejich hudební sen.
„To riziko, že vlastně nemáš peníze nazbyt, to jsou výzvy, které musíš zvládnout,“ zavzpomínal Timko. S odstupem času považuje investici rodičů za mimořádně povedený podnikatelský záměr. „To byl nejlepší startup našich rodičů, do jakého investovali,“ zavtipkoval.
Začátky přitom nebyly žádná pohádka. Prvních pět let hráli muzikanti prakticky zadarmo. Po jednom z koncertních turné na východním Slovensku dokonce museli rodiče žádat o šest set slovenských korun, aby doplatili naftu.
Sláva u něj doma neplatí
Přestože je Igor Timko pro fanoušky především frontmanem úspěšné kapely, doma má úplně jiné role. Je manželem a otcem dvou dětí. A rozhodně si nepotrpí na hvězdné zacházení.
„Když přijdu domů, Igor Timko, kterého si všichni představují, končí před dveřmi. Za nimi bych chtěl být manžel roku, otec roku a kamarád roku,“ vysvětlil.
S manželkou se navíc od začátku rozhodli, že své děti nebudou zbytečně vystavovat mediální pozornosti. Syn Jakub má dvacet let a dcera Ivanka osmnáct. Rodiče chtěli, aby si mohli vybudovat vlastní život bez toho, že je okolí bude automaticky vnímat jako potomky známého zpěváka.
„Chtěli jsme, aby to nedeformovalo jejich vlastní cestu. Aby si neříkali, že ty jsi Timková a ty jsi Timko,“ popsal své rozhodnutí.
Doma se podle něj navíc nikdo nemůže schovávat za svou profesi. Když dcera něco potřebuje, tatínek zkrátka pomůže. A když udělá chybu, rodina mu to dá pořádně najevo.
„Běžně mě sfouknou děti, běžně mě sfoukne žena. Nikdo není víc, nikdo není míň,“ přiznal s úsměvem.
Instagram nemá, nechce
Zatímco řada známých osobností sdílí na sociálních sítích téměř každý okamžik svého života, Timko jde opačnou cestou. Osobní profil na Instagramu ani Facebooku nemá. A rozhodně mu nechybí.
„Nemám facebookový profil, nemám instagramový profil. Nepotřebuji to,“ řekl otevřeně.
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Timko z No Name: Občas si lezeme na nervy, ale víme, jak tomu předejít
Oficiální kanály kapely No Name samozřejmě fungují, protože jsou důležitou součástí propagace. Své soukromí si však zpěvák hlídá. Nechce, aby lidé věděli, kde bydlí, v čem jezdí nebo jak vypadá jeho každodenní život.
„Mě v životě zajímá obsah. Zvláštní věc by byla, kdyby se vypnul internet. Kolik kapel a interpretů by tu halu naplnilo?“ zamyslel se.
Sám je rád, že své mládí prožil v době bez chytrých telefonů. Podle něj tehdy člověk nemusel řešit, že ho někdo nečekaně vyfotí nebo natočí v nevhodné situaci.
Vadí mu, když dnešní hvězdy na pódiu pláčou
V rozhovoru se dostal také k emocím na koncertech a k tomu, jak vnímá současnou hudební scénu. Sám se prý na pódiu rozhodně nerozpláče jen proto, aby vytvořil dojemný okamžik.
„Mám pocit, že současná generace muzikantů je trochu generací uplakánků,“ prohlásil.
Podle něj se dnes emoce na sociálních sítích někdy až příliš předvádějí. „Mnoho lidí už na sociálních sítích pláče programově. Už tomu moc nevěřím,“ řekl a dodal, že dnešní doba je podle něj až příliš korektní.
Sólo kariéru odmítá, O2 aréna s překvapením
Přestože už třicet let stojí v čele úspěšné kapely, o sólové kariéře prý nikdy vážně neuvažoval. No Name považuje za svůj vysněný tým a nechce se vzdávat spolupráce s ostatními členy.
„Nemám touhu být sólovým zpěvákem. Proč bych měl být, když mám fantastickou možnost být součástí dream teamu?“ vysvětlil.
Velkolepý koncert v pražské O2 areně bude pro skupinu dalším důležitým milníkem. No Name přitom v této hale vystoupili už v roce 2006 jako první československá kapela vůbec. Tentokrát se fanoušci mohou těšit také na hosty. Pozvání přijali Michal Malátný z kapely Chinaski a zpěvačka Tereza Mašková.
A možná dojde i na jedno nečekané vystoupení. Igor Timko totiž prozradil, že se v mládí tři roky věnoval baletu. Zda své dovednosti předvede i na velkém pódiu, zatím zůstává překvapením.
Celý rozhovor s Igorem Timkem o třiceti letech s No Name, rodině, začátcích i životě mimo svět reflektorů si můžete pustit v novém díle pořadu FameCzech.