Trend na TikToku. „Sickfluenceři“ předstírají nemoc a žebrají od dětí peníze

Počet lidí, kteří dokumentují na sociálních sítích průběh své nemoci, za posledních pár let exponenciálně vzrostl. Stejně tak ovšem i počet těch, kteří vážné nemoci jen předstírají, ať už k žebrání o peníze, či jen získání pozornosti a vyvolání lítosti. Většinu těchto účtů, skutečných i falešných, spravují ženy a dívky. Existují však například také profily, kde „zoufalí“ otcové v živém vysílání ukazují své „vážně nemocné“ děti a žádají o finanční pomoc a dary, píše Brainee.sk.

V listopadu 2021 zveřejnila dvacetiletá Hope Ottová na Instagramu emotivní video, údajně z nemocniční postele. Svým sledujícím oznámila, že to je její poslední příspěvek na sociálních sítích, vzdává se boje s EDS (Ehlers-Danlosův syndrom, tj. vrozená porucha pojivové tkáně) a připravuje se na smrt.

Ottová, která se řadí mezi takzvané „sickfluencery“, tedy „nemocné influencery“ popsala, že se svou chorobou nedokáže žít, a rozhodla se ukončit svůj život tak, že přestane jíst i pít. Během následujících pěti měsíců však čile pokračovala ve zveřejňování příspěvků na TikToku. Na otázky sledujících, zda se změnilo něco ohledně jejího zdravotního stavu, či zda náhle změnila názor na dobrovolný odchod ze světa, odpovídala, že chce strávit ještě nějaký čas s přáteli a rodinou.

V únoru 2022 pak napsala dojemný vzkaz, který měl být jejím posledním. Ve videu leží na posteli a vypadá, jako když usíná. V době své největší sledovanosti měla žena dva tisíce sledujících na Instagramu a 151 tisíc sledujících na TikToku.

Téměř po roce, v lednu 2023, se však Hope Ottová objevila opět živá a na pohled i zdravá ve videu na TikToku. Vysvětlila, že se „pokusila“ přestat jíst a pít, ale po čtrnácti dnech zjistila, že je to „opravdu nesnesitelné“ a přestala s tím.

Většina lidí, kteří v minulosti její „boj s vážnou nemocí“ sledovali, reagovali velmi rozzlobeně s tím, že se cítí být obelháni a jsou celou situací naprosto znechuceni.

Zatím existuje jen málo výzkumů o předstírání nemocí na sociálních sítích. Podle jedné ze studií Bournemouthské univerzity z roku 2021 jsou hlavní motivací takzvaného Münchhausenova syndromu finanční podvody a snaha získat pozornost.

Münchhausenův syndrom, také někdy nazývaný syndrom Barona Prášila, je nepříliš častá psychická porucha. Podstatou onemocnění je předstírání psychických a fyzických problémů bez zjevné příčiny. Člověk trpící touto nemocí si může v některých případech i záměrně fyzicky ublížit, aby vyvolal příznaky, které zprvu jen předstíral.

„Tito lidé mohou předstírat nejrůznější nemoci jen proto, aby vyvolali v ostatních soucit a získali od nich dávku empatie,“ řekl britský psychiatr Ben Janaway v rozhovoru pro VICE News.

„Není to ale vždy nutně jen o tom oklamat ostatní. Online prostředí dává často lidem možnost komunikovat mnohem otevřeněji, než by to dělali v reálu se svým lékařem nebo někým, koho osobně znají. Příval empatie od cizích lidí na sociálních sítích může být pro duševní zdraví samozřejmě velice prospěšný,“ vysvětluje.

Podobným případem je i podvodnice Carrie Jade Williamsová, jež na TikToku tvrdila, že má vzácné a velice závažné dědičné onemocnění, takzvanou Huntingtonovu nemoc. Mezi její hlavní příznaky patří trhavé pohyby a postupný úpadek psychického zdraví vlivem odumírajících neuronů v mozku. Videa a příspěvky ženy, která lhala o tom, že má degenerativní postižení vedoucí k předčasné smrti, jí přineslo tisíce soucitných komentářů a mnoho důvěřivých sledujících, kteří ji dlouhodobě podporovali nejen slovy, ale i dárky a finančními příspěvky.

Poměrně známý je i příběh bývalé spisovatelky Elisabeth Finchové, která napsala a produkovala třináct epizod seriálu Chirurgové (Grey’s Anatomy). V minulosti se jí podařilo přesvědčit zaměstnavatele, přátele i životní partnerku o tom, že má rakovinu, což se později ukázalo být pouhým výmyslem. Lhala například také o tom, že potratila a že její bratr spáchal sebevraždu.

Former ‘Grey’s Anatomy’ writer admits she faked having cancer, lied about her brother committing suicide, and about having an abortion.



Elisabeth Finch says she lied because she became used to the attention & care she received from people when she got a knee replacement in 2007. pic.twitter.com/7ATKziIqct