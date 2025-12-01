Mám agresivní formu rakoviny, oznámil „nosáč“ a slavný moderátor Gottschalk

Jeden z nejslavnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk (75) zaskočil své příznivce, když oznámil, že bojuje s vzácným a velmi agresivním typem rakoviny. Populární „nosáč“, který patří mezi nejoblíbenější osobnosti německého šoubyznysu otevřeně promluvil o diagnóze i náročné léčbě.
Populární německý moderátor Thomas Gottschalk a italská herečka Sophia Lorenová v kuchařské show v roce 1995 | foto: Profimedia.cz

Moderátor Thomas Gottschalk s manželkou Karinou (Mnichov, 13. listopadu 2025)
Gottschalk uvedl, že lékaři mu diagnostikovali angiosarkom, což je velmi vzácný, vysoce maligní (agresivní) typ zhoubného nádoru, který vzniká z buněk vystýlajících krevní nebo lymfatické cévy.

Objevuje se nejčastěji na kůži (hlavně hlava a krk u starších lidí), ale také na játrech, srdci, slezině a dalších vnitřních orgánech.

Známý moderátor musel podstoupit několik náročných chirurgických zákroků. Lékaři mu odstranili části močovodu i močového měchýře a také rozsáhlé části měkké tkáně v oblasti pánve. Nezbytnými operacemi se lékaři pokusili pozastavit další šíření nádoru.

Gottschalk přiznal, že diagnóza přišla náhle a nečekaně. Uvědomil si podle svých slov, že „je čas vyložit karty na stůl“, protože spekulací kolem jeho zdravotního stavu rychle přibývalo. Jeho nemoc označil lékařský tým za zvlášť agresivní, což moderátor pro televizní stanici ZDF potvrdil.

Zdravotní komplikace rychle zasáhly i do osobních plánů. Moderátor se měl v listopadu stěhovat do nového domu u Mnichova, ale kvůli léčbě musel stěhování odložit na neurčito.

„Je to všechno velmi náročné a vyčerpávající. Snažím se ale ze všech sil zůstat optimistický. Humor mi hodně pomáhá, ostatně mě provázel celou mou kariéru,“ říká.

Poté, co Gottschalk oznámil, že bojuje s vážnou nemocí, zaplavily sociální sítě vlny podpory od diváků, přátel i fanoušků. Moderátor je pro miliony německých diváků symbolem televizní zábavy, především díky legendární show Wetten, dass..?, mnoho kolegů mu veřejně vyjádřilo podporu a posílají mu přání brzkého zotavení.

„Už nechci nic skrývat a jsem připraven o své nemoci mluvit naprosto otevřeně. Uvědomuji si vážnost diagnózy, ale zároveň chci pokračovat v běžném životě i v práci, tedy podle svých možností. Uvidíme, jak to půjde,“ svěřila se televizní legenda v rozhovorech pro německá média a děkuje za silnou podporu veřejnosti.

Díky filmu populární i v Česku

Gottschalk je díky svým filmovým rolím hlavně z 80. let známý divákům v Evropě a také v Česku. Proslavil se hlavně humornou sérií o dvou „nosáčích“.

Po boku Mike Krügera zářil například ve snímcích Dva nosáči a rádio (1982), Die Supernasen / Dva supernosáči (1983), Dva nosáči tankují super (1984) a Dva nosáči a video (1985).

Ukázka z filmu Dva nosáči a video:

