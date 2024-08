Syn filmové hvězdy dostal v Thajsku doživotí za rozčtvrcení svého přítele

Daniel Sancho Bronchalo přijel na ostrov Koh Phagan za svým přítelem, kolumbijským chirurgem Edwinem Arrietou. Po večeři v restauraci se vydali do hotelového pokoje, kde měl podle Bronchalovy výpovědi Kolumbijec vyžadovat pohlavní styk, což youtuber odmítl, strčil do něj a chirurg nešťastně upadl na vanu, kde se udeřil do hlavy a následkem toho zemřel.

Podle své verze příběhu se pak Bronchalo v panice rozhodl zbavit těla. Rozřezal ho na 17 kusů, které uložil do pytlů a vyhodil na různých místech ostrova. Potom se šel bavit na party s přáteli.

Následující den byly nalezeny ostatky a Bronchalo šel na policii nahlásit, že se jeho přítel ztratil. Policii však neušlo, že má na těle mnoho škrábanců a dalších poranění. A v hotelovém pokoji se našly zbytky vlasů a tělesného tuku.

Na základě důkazů se Bronchalo přiznal k vraždě v sebeobraně, k ukrytí těla a zničení Arrietova pasu. „Snažil se mě znásilnit a prali jsme se,“ řekl Bronchalo pro španělský deník El Mundo. Policii prý hned nezavolal proto, že byl v šoku.

Policie ale podle záznamů z bezpečnostních kamer zjistila, že už po příjezdu na ostrov Bronchalo nakupoval plastové pytle, nože, pily, gumové rukavice a mycí prostředky.

Bronchalovi původně v Thajsku hrozil trest smrti. Vzhledem k tomu, že spolupracoval s policií, však byl odsouzen na doživotí.