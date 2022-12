Princezna skončila v nemocnici na přístrojích. Zkolabovala při venčení

Thajská princezna byla nejprve v péči lékařů v provincii Nakchon Rátčchasímá, kde se účastnila armádou organizované soutěže služebních psů, a poté, co se její stav stabilizoval, ji ve čtvrtek helikoptéra přepravila do nemocnice v Bangkoku.

Princezna Badžrakitijapcha v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, Slovinsku a na Slovensku. Podle linie následnictví thajského trůnu ustanovené v roce 1924 a podle ústavy má princezna Badžrakitijapcha nárok na trůn.

Král Mahá Vatčirálongkón však od svého nástupu do funkce v roce 2016 neurčil svého dědice a diskuse o případném nástupu princezny Badžrakitijapchy na thajský trůn se doposud nevedly. Přestože podle původního ustanovení linie nástupnictví by měl dědic trůnu být mužského pohlaví, ústavní dodatek z roku 1974 umožnil dcerám z královské linie nastoupit na trůn v případě, že by jiný nástupce nebyl jmenován.