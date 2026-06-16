Na Letní scéně Musea Kampa odstartoval nový muzikál Klan Baťa. Jak se k vám dostal?
Byla to hezká souhra náhod. Loni jsem točil ve Zlíně seriál Místo zločinu Zlín, kde je Baťa snad úplně všude! Dokonce i v seriálu byl jeden díl inspirovaný „baťovskou vraždou“. A pak mi zavolala producentka Daniela Sodomová, že má pro mě nabídku zahrát si v Klanu Baťa. Tuhle letní scénu miluju, viděl jsem tam všechno, Martu třikrát. Dokonce mi nabízeli, jestli v ní nechci hrát. Ale nejsem tak dobrý klavírista, tudíž jsem odmítl. Nakonec jsem byl rád, alespoň se ze mě mohl stát fanoušek tohoto představení. Když pak přišla nabídka na Klan Baťa, řekl jsem okamžitě: „Ano!“ Jediné, co jsem si přál, ať je mi tady hezky. A to mi fakt je.
Jen si to představte: Držíte v ruce dva dopisy, v jednom vám dávají najevo, že nemáte vůbec talent, a ve druhém gratulujou, že jste podal jeden z nejlepších hereckých výkonů.