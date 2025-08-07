Teri Hatcherová při západu slunce nafotila selfie bez filtrů a make-upu z různých úhlů. „Každá vráska je příběhem skutečného lidského úsilí, úspěchů a nedostatků. Nebojte se přiblížit si fotku. Je nějaký úhel laskavější? Krásnější? To, jak si krásu představujeme, je všechno. Moje vnímání? Já volím vděčnost za čas darovaný v každé vrásce,“ napsala na Instagramu, kde ji sleduje 580 tisíc lidí.
Přidala také starší záběry, kdy se v roce 2010 vyfotila nenalíčená. „Všichni mi říkali, že jsem blázen, ale i o 15 let později jsem pořád tady a pořád říkám, že je v pořádku být upřímná,“ dodala.
Herečka v minulosti přiznala, že využívala služeb plastické chirurgie. Pravidelně chodila nejen na botox. Před 15 lety ale tvrdila, že s tím skončila. „Hrála jsem si v průběhu let s výplněmi nebo botoxem? Ano. Řekněte mi ale, připadá vám tohle po botoxu?“ uvedla tenkrát na Facebooku k fotkám, kde hýbe čelem na důkaz toho, že už na botox nechodí.
„Já v 45 letech. Chci jen objasnit, že všechny ty glamour versus hnusné fotky celebrit jsou o osvětlení! Není to make-up, není to operace ani botox, je to světlo!“ doplnila.