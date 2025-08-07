Milovala botox, teď chválí vrásky. Teri Hatcherová se ukázala nenalíčená

Herečka Teri Hatcherová (60) se na sociálních sítích pochlubila sérií fotek, na kterých je nenalíčená. Jsou jí dokonce vidět vrásky, což představitelce Susan Mayerové ze seriálu Zoufalé manželky už vůbec nevadí. V minulosti přitom fanoušky často šokovala díky botoxu dokonale vyžehleným, ovšem nehybným, obličejem.
Teri Hatcherová při západu slunce nafotila selfie bez filtrů a make-upu z různých úhlů. „Každá vráska je příběhem skutečného lidského úsilí, úspěchů a nedostatků. Nebojte se přiblížit si fotku. Je nějaký úhel laskavější? Krásnější? To, jak si krásu představujeme, je všechno. Moje vnímání? Já volím vděčnost za čas darovaný v každé vrásce,“ napsala na Instagramu, kde ji sleduje 580 tisíc lidí.

Přidala také starší záběry, kdy se v roce 2010 vyfotila nenalíčená. „Všichni mi říkali, že jsem blázen, ale i o 15 let později jsem pořád tady a pořád říkám, že je v pořádku být upřímná,“ dodala.

Herečka v minulosti přiznala, že využívala služeb plastické chirurgie. Pravidelně chodila nejen na botox. Před 15 lety ale tvrdila, že s tím skončila. „Hrála jsem si v průběhu let s výplněmi nebo botoxem? Ano. Řekněte mi ale, připadá vám tohle po botoxu?“ uvedla tenkrát na Facebooku k fotkám, kde hýbe čelem na důkaz toho, že už na botox nechodí.

„Já v 45 letech. Chci jen objasnit, že všechny ty glamour versus hnusné fotky celebrit jsou o osvětlení! Není to make-up, není to operace ani botox, je to světlo!“ doplnila.

