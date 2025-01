Když se politici v Partii hádají, máma se doma vzteká, říká dcera Tománkové

Terezie Tománková nejen o politice

MOJE VÝROČÍ V PARTII

V říjnu to bylo deset let, co jsem do ní naskočila. Za tu dobu jsem chyběla jen jednou, když jsem byla v covidové době v karanténě. Musím to zaklepat, nemocná nebývám, a pokud mi zrovna nebylo dobře, i tak jsem moderování nějak zvládla. Desetileté výročí jsem neslavila a ani o něm nemluvila, pouze jsem sama v hlavě trochu bilancovala.

V ČEM JSEM SE ZMĚNILA

Za deset let? Zestárla jsem. (směje se) Doufám, že jsem taky ušla kus cesty, protože každým vysíláním se učíte a posouváte.

Terezie Tománková Partii, nedělní politickou diskusi na Primě, vedla tak dobře a bez přestávky, že pořad časem dostal inovované jméno: Partie Terezie Tománkové. Na Primu nastoupila před rovným čtvrtstoletím, kdy se stala reportérkou a poté parlamentní zpravodajkou.

JAK SE ZMĚNILA POLITIKA

Nechám na lidech, aby si odpověděli, jestli k lepšímu, nebo k horšímu. Každopádně dochází v poslední době k ostré polarizaci, která se nejvíc projevuje v přímé prezidentské volbě. Taky do toho v uplynulých letech hodně vstoupily sociální sítě. No a já v Partii pozoruju, že jsou teď politici k sobě ostřejší a bohužel taky hrubější.

PROČ MĚ TO POŘÁD BAVÍ

Čím víc se tuhle profesi učím, tím víc mě těší. Když už se věnuju nějaké práci, chci ji dělat pořádně, a tím pádem se snažím, aby mě skutečně bavila.

MOJE PŘÍPRAVA

Na nedělní debatu se chystám už od pondělí, přípravu si musím odpracovat, hodně toho přečíst a nastudovat. Protože jsem společenská, není pro mě zrovna zábavné sedět sama zavřená doma, ale jinak to nejde.

KDY MÁM ZKAŽENOU NÁLADU

Když je nedělní diskuse nekonstruktivní a plná hádek. To se vrátím domů poněkud otrávená a moc nemluvím.

(Ema: Že nemluví? Ale jo, mluví – a vzteká se.)

S KÝM JSEM SE SKAMARÁDILA

Myslíte politiky? Zatím jsem tuhle zkušenost neudělala, držím si odstup, linie mezi námi je jasně daná.

KDY MĚ EMA ZLOBILA

Vlastně nikdy, vždycky to s ní bylo v pohodě. Opravdu, už jako miminko byla moc hodná a spala celou noc až do půl deváté. V dalších letech si ráda kreslila, četla, uměla se i sama zabavit. Ani si nepamatuju, že měla nějakou pubertu, my se vzájemně braly spíš jako parťačky. V každém jejím věku s ní náš život běžel velmi hezky.

V ČEM SE LIŠÍME

Nevybavuju si, že bychom měly ostré názorové rozepře. Ale povahově jsme přece jenom jiné, Ema je velmi racionální, zato já jsem emotivnější, míň se řídím rozumem.

(Ema: To je pravda, já jsem z nás dvou rozhodně ta klidnější.)

Ema Kašparovská o televizi i škole

MŮJ VZTAH K TELEVIZI

Kdyby u nás doma nebyla, nijak zvlášť by mi to nevadilo, protože se na ni skoro nekoukám. Pokud potřebuju vědět, co se kde děje, hledám informace na internetu. Když jsem byla menší, sledovaly jsme s mamkou StarDance, ale už jsme od toho upustily. Jen jednou za rok, před Vánocemi, si koupíme televizní program a kroužkujeme, na co se ve volných dnech podíváme.

Ema Kašparovská Na jaře bude maturovat na pražském Gymnáziu Nad Štolou, v šestnácti si na půl roku vyzkoušela studium v Dánsku. Mluví perfektně anglicky, velmi dobře německy a má základy dánštiny a francouzštiny. A budoucnost? „Hlásím se na všeobecné lékařství,“ prozrazuje další plány.

JAK ČASTO SLEDUJU PARTII

Jenom někdy, asi bych se na mamku měla dívat častěji. Jenže když se doma v obýváku během týdne pečlivě chystá na nedělní moderování, mám to všechno odposlouchané a už vím dopředu, kudy debata půjde.

(Terezie: Ale já Emu nikdy nenutila, aby se na mě v Partii dívala.)

KDY MÁMA KŘIČÍ

Nikdy ne v televizi, nechává si to na doma. Občas přijde po vysílání domů a je rozmrzelá, že se politici jenom hádali a chovali jako děti. Taky se rozčiluje, když se jí doma něco nedaří, to se naštve vždycky.

KDO V NEDĚLI VAŘÍ

Mamka je v práci, tak nedělní oběd většinou chystám já, ale někdy se předem dohodneme, že si na jídlo někam zajdeme.

(Terezie: Nebo si stihneme předem společně navařit.)

SPOLUŽÁCI A POLITIKA

Občas se o ní ve škole bavíme – s nadsázkou a humorem, určitě se nehádáme. Nemyslím, že by si někdo kolem mě naše politiky idealizoval a nějak k nim vzhlížel.

Z ČEHO BUDU MATUROVAT

Z češtiny, matematiky a taky z biologie a chemie. Tyhle dvě zkoušky budou asi nejtěžší. Z maturity mám respekt, připravuju se na ni dost pilně. Angličtinu už mám za sebou, protože jsem minulý rok udělala mezinárodní zkoušku, kterou teď jen předložím a budu mít pokoj.

(Terezie: Jako hrdá matka dodám, že Ema získala certifikát z angličtiny a němčiny.)

CO DĚLÁM SPOLU S MAMKOU

My se spolu učíme, jsme teď obě studentky.

(Terezie: Loni jsem začala studovat svou druhou vysokou školu, tentokrát politologii.)

A třeba o prázdninách spolu cestujeme, loni jsme projely Belgii a Nizozemsko.

JAK SE MI LÍBILO V DÁNSKU

V šestnácti jsem tam strávila půl roku na mezinárodní škole. V Dánsku je chladněji než u nás, prší, hodně fouká. I jídlo je tam jiné – a podle mě ne lepší. Dánové bývají vůči cizincům trochu odtažití, rezervovanější, zato jsou velcí vlastenci, všude vidíte vlajky. Třeba i při oslavě narozenin mají na dortu zapíchnutou dánskou vlaječku.