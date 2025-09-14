Když neodpočívám, emoce se krotí špatně, přiznává Terezie Tománková

Terezie Tománková (47) musí v diskusním pořadu Partie ustát nejrůznější situace. Od krocení rozvášněných diskutujících až po přimění k odpovědi ty, kteří se jí vyhýbají. Moderátorka přiznává, že sama je dost impulzivní. Prozradila, co jí v tom pomáhá.
Prázdniny i léto jsou za námi, zažila jste v tomto období něco neobvyklého?
Zažila jsem klid. To je u mě po většinu roku neobvyklé. Zažila jsem pár dní, kdy jsem vůbec nic nemusela, jen mohla. Zažila jsem mnoho dnů s rodinou. S dcerou, maminkou, sestrou, malými neteřemi. Uvařila jsem hodně dobrých marmelád z ovoce ze zahrady. A strávila krásné dny na nizozemském ostrově Texel. Bylo tam nádherně. Dny byly plné slunce, dlouhé, slunce zapadalo v půl jedenácté. Hodně jsme jezdili na kole. A viděli třeba velkou kolonii tuleňů na volném moři.

Vznikl i nějaký nový obraz?
Vznikl. Jsou na něm medúzy. Kolem Texelu jich bylo plno. Jsou nádherné.

Terezie Tománková

Vaše profese je hodně náročná, jak se vám daří pracovat s emocemi?
Práce s emocemi je u mě téma samo pro sebe. A to nejen v návaznosti na práci. Jsem emotivní, citlivá; když neodpočívám, hlava mi jede na plno, emoce se krotí špatně. A pak je to hodně náročné pro všechny kolem mě. Jsem impulzivní. Ale pomáhá mi pohyb a fyzická práce.

Váš pořad Partie se vysílá v neděli, v sobotu si děláte přípravu - kdy tedy máte „víkend“? A kde jste vzala čas na to napsat k tomu všemu knihu?
Víkend mám v pondělí a úterý. Ale to už zároveň plánujeme další neděli. Muž je flexibilní, na víkendy si u nás nehrajeme. Dcera je dospělá, snažím se jí to ale vynahradit jinak. Teď měla dlouhé prázdniny, nastupuje na univerzitu až na konci září, tak jsme měly na sebe čas. A kniha? Ta vznikla nějak mezi tím vším. Bylo to tak odlišné od mé práce, běžných aktivit, že to byl i dílem odpočinek.

Jaké jsou vaše pocity bezprostředně poté, kdy nedělní Partie skončí, kamera se vypne a je po všem?
Jsem vyšťavená. Moje pozornost vyčerpaná. Většinou jsem nespokojená, hlavou mi běží momenty a situace, které kriticky hodnotím sama k sobě. Znáte to, říkáte si, co jste mohli udělat lépe, jinak. Je to ale k ničemu. Po cestě domů se většinou uklidním, dostanu trochu odstup a pak se už snažím odpočívat.

Terezie Tománková

Prý používáte stále stejnou tužku, je to váš televizní rituál?
Tužku vzal čas. Digitalizovala jsem a donutil mě k tomu Evropský parlament. Vysíláme tam každý měsíc velkou politickou debatu. Vytisknout ale pár papírů v této instituci byl vždycky nečekaně velký problém, moje kolegyně Lucie to nenáviděla a já taky. Nepřeháním. Tak jsem si po jednom takovém bruselském vysílání jela rovnou z letiště koupit tablet s tužkou. Rituálů mám ale spoustu, zvlášť před velkými debatami, na kterých hodně záleží. A nejedu v nich sama. Každý v tom týmu má něco, a ostatní to respektují.

Váš razantní vstup do hádky mezi dvěma hosty Partie se stal hitem YouTube, má statisíce shlédnutí. Jak dalece vás a vaši práci ovlivňují sociální sítě?
Negativně. Lidé mi na nich nadávají, vylévají si své frustrace. Politika je polarizující a sociální sítě to jen zesilují. Navíc máme za sebou roky s pandemií, válkou, inflací, problémy s energiemi. Na sociálních sítích se odehrává část hybridní války.

Musíte mít obrovský přehled nejen o aktuálním politickém dění, ale znalosti z různých oborů obecně – jak se vzděláváte?
Hodně čtu, zajímám se o všechno. Jsem ale klasický „news junkie“, tak mi to nevadí. Mám takové pravidlo: dobrý moderátor by měl vědět aspoň něco úplně o všem. Když se řekne jméno, pojem, událost, měl by se chytit. A toho se snažím držet. Ale vzdělávám se i klasicky. Stále se snažím učit jazyky a vloni jsem nastoupila na univerzitu CEVRO, kde studuji politologii. Ráda se učím.

Terezie Tománková

Blíží se volby a vy budete jednou z jejich hlavních moderátorských tváří FTV Prima. Co pro vás toto období znamená?
Vrcholné období mé práce. Dostala jsem příležitost znovu po čtyřech letech moderovat a být u přípravy hlavních předvolebních debat. Jednu mám za sebou, velkou v Bruselu. A čekají mě další: velká debata s mladými politiky, to je u nás novinka, moc se těším, superdebata s lídry a dva velké duely s kandidáty na premiéra těsně před volbami.

Jak se chystám? Chystám se vlastně celou dobu, celé ty roky. Díky pravidelné přípravě a moderování Partie a dalších velkých debat sleduji politiku zblízka a hodně, znám politiky, jejich cíle, aktuální naladění i strategie. To je nejlepší příprava. Bez toho bych do tak náročné věci, jakou jsou předvolební vyhrocené velké debaty, nešla. Nikdy.

Volby jste moderovala nesčetněkrát, jak sama sebe vnímáte v běhu času?
Jako ženu na cestě, která se měnila. Cesta i žena. Začínala jsem jako reportérka, první sněmovní volby jsem trávila ve volební štábu ODS. Strana pod vedením Václava Klause skončila druhá, byl tam velký smutek a mě čekal nelehký rozhovor s předsedou poražené strany. To byla moje první zkušenost. Ani jsem si netroufala pomyslet, že by mohlo být něco víc. Pak ale přišly další štáby, já jsem byla tam, nebo už jako moderátorka živě ve zpravodajském studiu. A v roce 2021 jsem dostala příležitost dělat velké předvolební debaty. Cesta. Pro mě moc pěkná.

Terezie Tománková s hosty v pořadu Partie

Zastavují vás lidé na ulici, komentují nějak vaše počínání na televizní obrazovce?
Ano, a je to příjemné, milé. Opak sociálních sítí. Chtějí si povídat o normálních věcech, ujistit se, že jejich problémy a starosti jsou normální. Nebo se jen ptají, jaké je to být s politiky v debatě, jací jsou. A teď chtějí vědět, jak dopadnou volby. Tam ale všechny zklamu. To nevím. To teď neví nikdo.

Kdysi jste si prý sepsala svá přání - když se za nimi ohlédnete, co ještě zbývá nesplněné?
Hodně jich zbývá. Je to také taková cesta. Některá přání se teď ještě ani plnit nemohou, chce to čas. V tom seznamu je také hodně cestovatelských přání, tam je brzdou moje časová vytíženost a do jisté míry i typ práce. To se ale časem také změní. Ale jedno z přání se začíná plnit teď. Moc jsem si přála, aby moje dcera měla jednoho dne práci, která ji bude bavit a naplňovat. Odmalinka chtěla být lékařkou, a právě teď začíná studovat medicínu na vysněné lékařské fakultě.

