Psychedelika nejsou univerzální řešení pro každého, míní Terezie Kovalová

Co je u vás teď nového?

Konečně se uzavře ale zároveň započne jedna má životní etapa. A to vydání vlastní sólové desky. Jmenuje se Zinka a je to má pětiletka. Vznik toho všeho odstartoval můj vnitřní pocit, že je něco špatně, a že musím něco zásadně změnit. Vnější optikou můj život vypadal dokonale. Měla jsem krásného manžela, dobrý společenský status a po pracovní stránce se mi dařilo. Ale zároveň jsem prožívala pocity extrémní prázdnoty. I věci, které mě dříve bavily už mě nenaplňovaly. Byla jsem frustrovaná, ale neuměla jsem ty pocity komunikovat s vnějším okolím. Dospělo to do takové úrovně, že jsem se rozhodla konečně pracovat na vlastní desce.

Co trvalo dlouhých pět let? Měla jste pocit, že to potřebuje „uzrát“?

Měla jsem domluvené producenty a vše běželo, jak má a vypadalo to, že to poběží až do konce. Týden na to ale přišel covid. Jeden z mých producentů Jonatan Pastričák je Slovák, takže musel být doma na Slovensku. Zavřeli hranice a my jsme se několik měsíců neviděli. Takto se to opakovalo během covidu několikrát. Takže má radost z plnění snu v tu dobu vyprchala. Dostala jsem se na úplné dno.

Výhoda mého mozku je, že jakmile se rozhodnu, že o něčem budu mluvit, tak už nic neřeším a nepokládám si otázky, jestli jsem udělala správně.

Nakonec to ale klaplo. Vnímáte vlastní desku jako vrchol kariéry?

Já pevně věřím, že ten vrchol ještě přijde. Je to spíš takový rozjezd. Postupně se posouvám k tomu, abych mohla v pohodě hrát sama a jet po vlastní ose. Teď nechci kapelu.

Kdy desku představíte světu? Plánujete křest?

Křtít budeme 12. září v Paláci Akropolis. Tak dlouhou jsem přemýšlela nad tím, kde to vlastně budu křtít, až jsem náhodou vrazila před barákem do hlavní dramaturgyně tohoto místa a bylo jasno. Teď už jen stačí to vše dodělat a věřím si, že to dopadne skvěle.

Proč vlastně název desky Zinka?

Když jsme s kolegyní Vladivojnou jeli hrát do Spojených států, tak s námi jel nový kytarista Petr a pro mě bylo docela náročné trávit dva týdny s někým, koho vůbec neznám. Ale už během prvních dnů se ukázalo, že si velice rozumíme a začal mi říkat Zinko. Pro něj jsem byla Terezinka, ale přišlo mu to moc dlouhé, tak mi říkal jen Zinko. A když jsem pak po těch letech přemýšlela nad názvem desky, vzpomněla jsem si na toto a hned začala brečet. Tím bylo jasno.

Jak jste se vlastně popasovala s tím, že se tvorba desky na počátku zadrhla?

Začala jsem chodit na terapii a započala jsem s mikrodávkami psilocybinu. A aby mi úplně nehráblo, začala jsem pracovat u známých, kteří vyrábějí krmiva pro kočky a psy. Byla jsem takovou holkou pro všechno.

Neměla jste z léčby psilocybinem strach?

Než jsem vůbec kdy s tímto začala, měla jsem s LSD pouze jeden jediný zážitek a nebyl dobrý. Bylo mi zhruba jednadvacet let. Tehdy jsem byla přesvědčená o tom, že jsem velmi nemocná a cokoli takového by mě mohlo zabít. Takže jsem po podání LSD měla čtyři hodiny infarktové stavy. Mezitím se objevily i stavy o kráse světa, ale pak se to opět vrátilo do stavu, kdy jsem si myslela, že umírám. Takže jsem samozřejmě obavy měla. Ale čím více jsem si o tomto fenoménu zjišťovala, tím víc jsem byla přesvědčená o tom, že microdosing pro mě bude dobrým startem.

V jakém smyslu?

U mikrodosingu holt nezažíváte intenzivní změněný stav vědomí. Dalo by se říct, že to téměř nevnímáte, ale pro mě osobně to pocitově bylo jako instantní antidepresivum bez vedlejších účinků.

Takže jste předtím antidepresiva brala a chtěla jste jít jinou cestou?

Já antidepresiva považuji za velmi důležitý vynález lidstva, který je pro spoustu lidí zcela nezbytnou součástí života. Zároveň jsem měla zkušenosti od blízkých přátel, že to pro ně byla extrémně náročná cesta a trvalo jim dlouho, než se dobrali správnému dávkování tak, aby jim to sedlo a cítili se opravdu dobře. Takže jsem si nechtěla ani představovat cestu, kdy budu takto experimentovat.

Měla jste po prvních mikrodávkách LSD nějaké nepříjemné zkušenosti?

Žádné. Extrémnější zkušenosti přicházejí s vyššími dávkami. A tam jsem se opravdu nedostala. Člověk nemá žádné vizuální vjemy, jen je jeho den hezčí. Není barevnější. Ale jak to popisuje můj tatínek, zkrátka vás s prominutím nesere svět. Ráno vstanete a chce se vám žít. Bohužel, když jsme na dně hodně dlouho, už přicházejí i myšlenky na sebevraždu. Jakmile se tedy probudíte a je vám dobře každý den, je to něco nepopsatelného. Hlavně bych všeobecně chtěla všem vzkázat, aby okamžitě vyhledali pomoc, pokud se dlouhodobě cítí zle. Cítit se blbě pár dní známe každý, ale když to trvá půl roku, nečekejte. Čím rychleji se k pomoci dostanete, tím snazší bude dostat se z toho ven.

Takže byste po svých zkušenostech léčbu tohoto typu lidem doporučila?

Moje osobní zkušenost byla pozitivní, ale je důležité říct, že v Česku je legální pouze ketaminem asistovaná terapie pod lékařským dohledem. Ostatní psychedelika jsou povolena jen ve výzkumu ve studiích Psiket. Co se týče microdosingu, zatím chybí dostatek vědeckých důkazů, ač probíhá velké množství studií, takže ho zatím nelze oficiálně doporučit. Každá léčba by měla probíhat pod dohledem odborníka a v souladu se zákonem. Osobně si pak myslím, že jestli někdy budou psychedelika vhodné pro širší veřejnost, bude to právě ve verzi microdosingu, ale od toho jsme ještě hodně daleko. Určitě bych doporučila státu, aby prozkoumával způsoby, jakým může svým občanům lépe pomáhat. Doživotní medikace by neměla být jediným řešením.

Oslovila jste nějakou konkrétní organizaci, když jste se pro tuto léčbu rozhodla?

Já jsem to měla dohodnuté alternativní cestou. Vyjížděla jsem kvůli tomu do zahraničí. Ketamin, který je dostupný u nás, je skvělý, ale zároveň bylo pro mé potřeby lepší MDMA a psilocybin. Protože jsem žila dlouhé roky s chronickou bolestí a moje tělo bylo úplně odpojené od toho, že může existovat nějaké potěšení.

Jak jste vlastně přišla na to, že je s vámi něco jinak? Ohledně diagnózy ADHD?

Paradoxní je, že mě na tuto myšlenku jako první přivedl můj partner. Když jsme se koukali na seriál Teorie velkého třesku, tak mi říkal, že jsem typický Sheldon. A věci pak konečně začaly do sebe zapadat. Já mám velkou radost z toho, že se tato diagnóza začala v poslední době u nás více řešit, co se týká žen. Ještě je hodně věcí, které nejsou objasněné, ale myslím, že mnohým z nás to velice pomůže.

Nebála jste se prvotní reakce okolí, když jste se rozhodla veřejně mluvit o alternativní léčbě?

Výhoda mého mozku je, že jakmile se rozhodnu, že o něčem budu mluvit, tak už nic neřeším a nepokládám si otázky, jestli jsem udělala správně. Za mě je sdílená zranitelnost něco, co všichni potřebují. Je to i součást procesu, proč jsem vlastně začala dělat svou desku. Můj život je o tom, že otvírám v něčem dveře pro ostatní. Já myslím, že když člověk dělá něco od srdce a jde s tím ven v té čisté upřímné podobě, tak je to pro všechny jen dobré a je extrémně důležité to sdílet. Já jsem dlouhou dobu pro mnohé byla ledovou královnou, přitom jsem ve svém nitru byla autistická žena potýkající se s ADHD a velmi negativními myšlenkami. Zkrátka malé pískle s exteriérem modelky, a uvnitř byla jen panika a sociální úzkost. Takže jít se vším ven pro mě bylo velmi osvobozující. Byla to velká úleva.

V minulosti jste uvedla, že hraní na hudební nástroj bylo tak trochu splnění snu maminky. Co by udělala Terezie Kovalová dnes jinak?

Asi bych se víc věnovala psaní. A vlastně se tomu věnuji i teď, protože jsem v procesu psaní knihy. Začala jsem popisováním mé cesty za Alejandrem Jodorowskym, který je legendárním mystikem a chtěl se s ním setkat i Kanye West. Podnikla jsem půlroční bizarní cestu za ním a vše tam popíši. Kniha bude vlastně má autobiografické stezka, než mi život dal stopku, že bych to všechno měla dělat jinak. Takže jednou bude na světě autobiografie křížená s mým deníkem.

Hudba je ale stále vaší velkou láskou, důkazem je i již zmíněná vlastní deska. Co je pro vás při tvorbě prioritou?

Jsem ráda vždy za jakoukoli reakci veřejnosti. Ale neberu to jako prioritu. Pro mě je aktuálně nejdůležitější má sebedůvěra. Dlouho jsem pracovala tak, abych byla dobrá pro všechny. Byl za tím schovaný strach, že vlastně nemám na to být v popředí sama a musím stále s někým tvořit. Byla jsem sice vychovávaná jako sólista, ale sama jsem dlouho taková nedokázala být. Takže pro mě je aktuálně prioritou být právě sama za sebe. Až se jednou budu vypisovat z toho, co se mi za poslední dva roky dělo, bude to velká jízda.

Jak konkrétně vám pomohla psychedelika na vaší cestě?

Kdybych měla jednou větou popsat, co byl pro mě hluboký ponor do psychedelik, tak je to asi fyzické pochopení, že láska je největší hodnota a všichni jsme propojení. Když to řeknu, tak to vyzní jako absolutní klišé, které by mělo být pravda. Ale je to tak. Zároveň bych chtěla zmínit, že určitě nechci světu říkat, jak je teď najednou všechno sluníčkové a směřuji k nějaké nirváně. Mít hezký zážitek je super, ale zůstat jen v něm není řešení, velice důležitou součástí procesu je následná integrace, kdy se ten intenzivní zážitek propíše do každodenního života a vy z něj pak můžete čerpat. Žít teď a tady, každému se přeci do cesty staví překážky. Jen je fajn, když se s takovými situacemi naučíme lépe vypořádat.

Myslíte si, že psychedelika jsou tou nejlepší cestou v případě nějakých psychických problému?

To opravdu záleží na mnoha faktorech a na osobní cestě každého z nás – jsme přeci jen každý unikát. Z vlastní zkušenosti vím, že tyto substance mohou mít potenciál pomoci s různými obtížemi, ale rozhodně to není univerzální řešení pro každého. Pro někoho to totiž může být ta nejhorší cesta. Za mě by ale ta možnost tady vůbec měla být dostupná. Dnešní doba se dere kupředu, všechno se rychle mění a naše tělo a mysl se bohužel nevyvíjí tak rychle. Právě proto věřím, že pro některé lidi může být tato cesta přínosná. I z toho důvodu o psychedelikách otevřeně mluvím a snažím se o nich šířit povědomí. V Česku máme také obrovský benefit, že jsme v popředí této změny. Moc si vážím toho, že u nás máme spoustu skvělých specialistů, kteří se tomuto tématu věnují, a fandím jim v jejich práci.

Je něco, co byste poradila svému mladšímu já?

Já vždy říkám, že bych mu vzkázala, ať jde na terapii. Kdybych mohla ale celkově poradit, jak pomoct dítěti nebo nezletilému, tak je to naslouchání. Ono by častokrát stačilo s dítětem jen být v přítomnosti a vnímat. Být rodičem je extrémně náročné a jen bych si moc přála, aby si rodičovství lidé dobře rozmysleli, než se pro ně opravdu rozhodnou. A pokud už je budou mít, tak zkusit do života zařadit meditaci, protože z mnoha výzkumů vyplývá, že dětem neskutečně pomáhá.

Dokážete si sama představit, že byste založila rodinu?

Já děti neplánuji. A to z více důvodů. Jednak je tu ten zdravotní, kdy mi lékaři říkají, že by to konkrétně pro mé tělo bylo dost náročné. A pak můj životní styl na to ani není uzpůsobený. A jestli mě něco přesvědčilo o tom, že děti mít nemám, tak to bylo dvanáct let, kdy jsem učila. Ten dopad to na mě ovšem mělo v dobrém slova smyslu. Zaměřila jsem se na sebe, na své dětství i vlastní potřeby a přirozeně jsem k tomu došla, bez pocitu tlaku z okolí.

K vašemu životu neodmyslitelně patří hudba, které se věnujete od dětství. Prozradíte nějaké nejbizarnější místo, kde jste vystupovala?

Asi na hřbitově bláznů v Bohnicích, kde jsem za covidu vystupovala s kapelou Zvíře jménem Podzim. A pak bych sem zařadila i vystoupení v Mexiku, kam jsem jela s Vivaldianem a zakončila jsem tam tak ten svůj kruh s již zmíněným Jodorovskym. Kdy jsem vystupovala s jeho synem v Mexico City. Bylo pro mě bizarní už to, že mi odpověděl, když jsem ho oslovila. A také pro mě bylo zajímavé vystoupení v Etiopii.

Zápasíte vůbec po letech hraní ještě s trémou?

Určitě. Pro mě je to přirozená a nezbytná součást hraní. Je to takový chemický koktejl, který pak člověku může výrazně pomoct. Víc se soustředím, víc jsem připravená na výkon. A nakonec jak říká moje babička, není větší drogy než mít následný potlesk. Jakmile to všechno jednou člověk okusí, tak už bez toho nemůže žít. Je natolik naučený na ten opojný stav, který mu to dává, že do toho jde znovu.

Co plánujete, až doděláte desku?

Díky tomu, že teď pracuji v tandemu se svým partnerem, tak jsme si naplánovali alespoň na dva týdny po dokončení takový reset. Podařilo se mi odpovědět na všechny maily, každý den mám prázdný inbox a konečně mám prostor na to, co chci vytvořit. A těším se na všechno, co bude.