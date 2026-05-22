Tereze Ramba hrozil po svatbě okamžitý rozvod kvůli švagrovi. Kdo je její manžel?

Tereza Hrabinová
Herečka Tereza Ramba si své soukromí chrání, muž po jejím boku ale rozhodně není neznámou tváří. Matyáš Ramba prošel vrcholovou gymnastikou, stál u zrodu známého novocirkusového souboru a herečku okouzlil natolik, že spolu dnes tvoří jednu z nejstabilnějších dvojic českého showbyznysu.
Tereza Ramba a Matyáš Ramba v Karlových Varech (28. června 2024)

Tereza Ramba a Matyáš Ramba v Karlových Varech (28. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Tereza Ramba a Matyáš Ramba (Karlovy Vary, 1. července 2022)
Tereza Ramba s manželem Matyášem na křtu vín na vinici svaté Kláry
Matyáš Ramba a Tereza Ramba na filmovém festivale (Karlovy Vary, 1. července...
Tereza Ramba a její manžel Matyáš Ramba (Praha, 11. srpna 2021)
Příjmení Ramba, které herečka Tereza Voříšková vyvdala, je skutečné. Není to žádný pseudonym nebo umělecké jméno.

Příjmení Ramba v Česku nosí dokonce několik desítek lidí. „Táta mi myslím jednou říkal, že jeden z příbuzných byl pašerákem na Šumavě, převážel přes hranice lidi i jídlo. Spolupracoval s Králem Šumavy a šel si za to sednout,“ popsal Matyáš Ramba v jednom z rozhovorů.

Kdo je manžel slavné herečky?

Matyáš Ramba se do svých dvaceti let věnoval na profesionální úrovni sportovní gymnastice. Zúčastnil se mistrovství Evropy a v mládežnických kategoriích získal i titul mistra republiky.

Později přešel k novému cirkusu, uměleckému směru propojujícímu akrobacii, tanec, divadlo a pohybové umění. Stál také u zrodu souboru Losers Cirque Company, který patří k nejznámějším českým novocirkusovým uskupením. V souboru působí nejen jako interpret, ale podílí se i na autorské tvorbě a choreografiích.

Příběh jejich vztahu začal nenápadně. Seznámili se přes společnou kamarádku v divadle, první setkání ale bylo podle Matyáše rozpačité. „Víceméně jsem mlčel a Terka něco povídala,“ vzpomínal.

Zlom přišel o několik měsíců později, kdy herečku náhodou potkal na přechodu v Praze. Sebral odvahu a pozval ji na mangovou zmrzlinu na Výtoni. Právě tehdy mezi nimi přeskočila jiskra. „Navzdory tomu prvnímu fiasku jsme oba měli chuť se znovu vidět,“ uvedl Ramba v rozhovoru pro iDNES.cz.

O ruku ji požádal nad Machu Picchu

O ruku požádal Terezu během jejich cesty po Peru u Machu Picchu. Romantický moment ale provázela řada komplikací. „Původně jsem ji chtěl požádat někde, kde bude méně turistů, ale pokaždé se to nějak zvrtlo, bylo blbě mně nebo zase jí. Trápilo nás tam zažívání, protože jsme jedli převážně na ulici... Pořád jsme někam přejížděli, dostal jsem výškovou nemoc,“ popsal Ramba.

Zásnubní prsten navíc během výstupu málem ztratil, když mu krabička vypadla z kapsy kraťasů. Nakonec ji ale zachytil a na vrcholu se odhodlal k žádosti o ruku. „Byli jsme oba dojatí,“ vzpomínal.

Tereza Ramba a její manžel Matyáš na premiéře seriálu Monyová v květnu 2026

Vzala si omylem jeho bratra

Vzali se po tříleté známosti v roce 2019. Na svatbě došlo podle Matyáše ke zmatku. Za svědka mu šel totiž jeho bratr, který se omylem podepsal vedle Terezy.

„Ke konci obřadu Terčina ségra Sára omdlela, bylo strašné vedro a ona do noci šila svatební šaty. Oddávající pospíchal, aby stihl vlak, protože jel s rodinou na dovolenou. Potřeboval to rychle podepsat a spletl si nás,“ popsal Matyáš. Oddávající tvrdil, že se musí nechat rozvést. „Nakonec jsme ten papír vzali a spálili. A podepsali to napodruhé už správně,“ dodal.

Herečka před svatbou nesla příjmení Voříšková a změnit ho vůbec neváhala. Jak s humorem přiznala v pořadu Show Jana Krause, původně chtěla příjmení lehce upravit. „Chtěla jsem být Rambo jako Sylvester Stallone, ale na matrice mi to zatrhli,“ uvedla herečka. S nadsázkou pak dodala, že jí okolí přezdívá „Karamba“ nebo v době těhotenství „Rambakoule“.

Kolik dětí má Tereza Ramba?

Dnes spolu Tereza Ramba a Matyáš Ramba vychovávají dvě děti, syna Mikoláše a dceru Miru. Herečka o mateřství mluví jako o důležité životní zkušenosti, která změnila její pohled na svět i práci. Opakovaně také zdůrazňuje, že právě vzájemná podpora a společný růst jsou základem jejich vztahu.

„Myslím, že jedním z atributů šťastného vztahu je, když ti dva vedle sebe rostou, podporují se a nesoupeří,“ uvedla Tereza Ramba. „Matyáš mě motivuje neustále.“

Tereze Ramba hrozil po svatbě okamžitý rozvod kvůli švagrovi. Kdo je její manžel?

