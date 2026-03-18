„Tohle těhotenství je zázrak. Absolutní. Nic nebylo v plánu a v našem věku už jsme ani nemysleli, že nás něco takového potká. Proto jsme taky velmi opatrní, jak se k dalšímu potomku chovat,“ říká moderátorka, která je od roku 2021 provdána za herce Václava Lišku, s nímž má už sedmiletou dceru Noru. Kromě toho má z předchozího vztahu dceru Barboru.
„Už jsem v šestém měsíci a dlouho jsem přemýšlela, jestli vůbec budu o těhotenství mluvit. Ale okolnosti tomu chtěly, takže jsem musela,“ vysvětlila moderátorka.
„Stejně jako u předchozích dětí, ani tady nechci vědět, co přijde na svět dřív, než poprvé zakřičí. A podobně jako minule, i teď mi bylo hodně špatně. Naštěstí jsem měla možnost první měsíce proležet, protože o Vánocích jsem měla hodně volna,“ popsala.
„Teď už se cítím mnohem líp - ať už díky tomu, že jsem zpátky „ve svobodné zemi“ a nebo i tím, že nejsem upoutaná k záchodové míse. Bylo mi blbě i při čištění zubů,“ vysvětlila a ozřejmila tím i svůj post o tom, jak si k narozeninám nadělila „svobodu“.
Nedávno se totiž za dramatických okolností vrátila z válkou zasažené Dubaje, kde byla s mladší dcerou na speciální terapii. Nora má totiž poruchu autistického spektra a v Dubaji měla být šest týdnů na speciální klinice. Kvůli americkému útoku na Írán se ale musela do Česka vrátit dřív.
Tereza Tobiášová je tak ráda, že jsou všichni zase v bezpečí a už se všichni těší, až do jejich rodiny přibude miminko. „Barborka se na miminko moc těší, Norka ho, doufám, přijme s nadšením, protože malé děti miluje. A já jsem vděčná, že tu radost můžu prožít znovu, protože mateřská láska je naprosto úžasná věc. A já mám štěstí na super děti,“ dodala Tereza Tobiášová.