„Musím říct, že to jde především díky vstřícnosti rodiny a produkce. Když mám celodenní natáčení, máme tam vlastní zázemí, vlastní karavan, kde jsme sami s dvojčátky a s hlídáním. Do jisté míry jsem jim k dispozici, kdyby bylo potřeba kojit. Na ty kratší dny zůstávají s hlídáním doma. Buď mají lahvičku, kde mají odstříkáno, nebo si pomáháme náhradním mlíčkem,“ popisuje Švejdová natáčení seriálu Zákony vlka, které zvládá s půlročními dvojčaty Žofií a Oskarem.

Už první řadu natáčela s miminkem. Tehdy nosila na natáčení půlroční dceru Almu. Té jsou nyní čtyři roky a herečka tak musí práci skloubit s péčí o tři děti.

„Je to samozřejmě složitější logistika. Musíme vymyslet, kdo bude s dvojčaty, jestli pojedou se mnou na natáčení, nebo zůstanou doma. Zároveň je potřeba ještě někoho druhého, kdo přivede starší Almičku ze školky a bude s ní, než manžel skončí v práci. Není to najednou jenom o mně, ale je to o spoustě věcí kolem,“ popsala herečka.

Když dvojčata počala, nevěděla ještě, že bude seriál pokračovat. „Byla jsem na kontrole a tam mi řekli, že čekám dvojčata. A dvě hodiny nato mi volala naše producentka Gabriela Erleová s tím, že budeme natáčet třetí řadu Zákonů vlka a jestli se mnou můžou počítat i v pokračování. Já jsem měla hroznou radost, že budeme pokračovat, ale současně jsem byla ještě trošku v šoku z těch dvojčat a začala jsem to všechno zpracovávat,“ vzpomíná herečka. Všichni jí vyšli nakonec vstříc a nemusela se tak rozhodovat dlouho.

V seriálu Zákony vlka tvoří pár s hercem Martinem Donutilem, který je čerstvým tatínkem vymodleného synka Eliáše. „Hned první natáčecí den jsme asi v šest ráno v maskérně s Martinem začali sdílet rodičovské a mateřské tipy a triky. A samozřejmě tam proběhlo ukazování fotek miminek. Ještě jsme je teda neseznámili, ale už se těším, až se všichni potkáme,“ těší se Tereza Švejdová.