Horší už to nemůže být, říká o vyvdaném příjmení Tereza Ramba

„Furt bourám, to se nezměnilo. Akorát bourám čím dál tím dražší auta, což je o to horší,“ dodává herečka, která své rodné jméno Voříšková vyměnila po svatbě za příjmení svého manžela Ramba.

„Horší už to nemůže být,“ řekla a pobaveně popřela, že by to bylo jméno umělecké. „Já jsem se chtěla jmenovat Rambo, ale ta paní na matrice byla příšerně proti. A víte, jak mi říkají? Karamba! A když jsem těhotná, tak mi říkají Rambakoule.“

Hereččin manžel Matyáš Ramba je akrobat, choreograf a režisér některých představení moderního cirkusu. „Už si ale připadá jako senior. Má takovou vysekanou postavu, ale říká, že se mu dělá bříško a že jde do důchodu. A depkaří. Protože akrobati depkaří okolo třiceti,“ prohlásila Ramba a také zklamaně prozradila, že ji manžel nechce angažovat do žádného svého představení. Neboť by prý už jen těžko doháněla dovednosti, které jsou pro akrobaty nezbytné.

Matyáš Ramba a Tereza Ramba

Tereza Ramba přitom měla docela dlouhé volno. „Od natáčení filmu Betlémské světlo, což je rok. Rok volna jsem nikdy předtím neměla,“ libovala si dvojnásobná maminka, na kterou v zákulisí čekala pětiměsíční dcera a která je podle svých slov skutečně šťastná.

Herečka Janu Krausovi také prozradila, jak se její mamince povedlo nechtěně urazit Ivanu Chýlkovou. „Moje máma ji má ráda a chtěla jí dát poklonu, ale takhle dává moje máma poklony… Ivanka mi pořád hraje mámu, furt, už patnáct let. Nejvyšší herečka s tou nejnižší liliputí pořád hrajou dvojici matka a dcera. A moje máma jí řekla: Vy máte stejný frňák jako to moje dítě. A myslela to dobře, ale vyznělo to blbě,“ dodala.