Nebýt mojí mámy, tak chodím nahá, svěřila se Tereza Ramba

„Když netočím, doma všechno klape, voní vývar, hrajeme si, to miluji,“ říká Tereza Ramba. Práce ale všechno mění.

„Jakmile začnu točit, je to, jako když do domečku hodíš bombu. Každá máma, která pracuje, tohle chápe. Vy jste bohyně, dámy,“ vzdala herečka hold pracujícím ženám, které zvládají k práci i domácnost. Sama potřebuje v době natáčení pomoc nejen od manžela.

„Přiznám se, že teď prala jenom máma. Kdyby máma neprala, tak my nemáme co na sebe a já sem přijdu nahatá,“ řekla herečka. „Prát, uklízet, vařit, mít dvě děti a točit s Karlem Janákem ty jeho šestnáctky, to je brutální,“ dodala.

Její muž s dětmi pomáhá, ale nevaří. „On je nejlepší táta na světě, ale vařit neumí. A já chci, aby děti jedly zdravě, takže jim dělám takový pekáčky,“ popisuje Tereza Ramba.

Svou poslední roli kvůli rodině nejdřív odmítla. Ani ne tak z časových důvodů, jako kvůli povaze role. Od porodu si vybírala spíš pozitivně laděné role a teď měla hrát zdecimovanou alkoholičku.

„Když mi to poslali, řekla jsem, že určitě ne. Zavolala jsem manažerce, řekla jsem jí, aby nebláznila, že mam dvě malý děti a nemůžu. Ona mě přesvědčovala. Tak jsem zavolala mámě, máma mi říkala, že tahle témata jsou taky důležitá,“ popisuje herečka.

„Pak jsem udělala rodinnou hromadu, všichni měli pocit, že to je to, co na tom povolání miluju. Což jsem zjistila třetí natáčecí den a pak jsem byla moc ráda. Ale bylo to náročný, nebudu lhát,“ vzpomíná Ramba na natáčení Zápisníku alkoholičky pod taktovkou režiséra Dana Svátka.

Film vychází ze skutečných prožitků, které na svém blogu sdílela Michaela Duffková. Za svou autentickou zpověď byla oceněna Magnesií Literou.

„Nejtěžší bylo přijmout, že moje postava se na určitou dobu dokáže absolutně vzdát jakékoli zodpovědnosti. Otřáslo to všemi tématy, která jsou ve mě hluboce zakořeněná, jako je jistota, láska, pevnost. Musela jsem se podívat sama na sebe, na svůj svět a svoji růžovou bublinu,“ uvedla Ramba.